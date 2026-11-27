TSG Hoffenheim schlägt Sturm Graz in der Europa League mit 3:1. Trotz starker Leistung bis zur 72. Minute sorgten Fehler und Joker der Deutschen für die vierte Niederlage in Folge.

TSG Hoffenheim und Sturm Graz trennten sich in der Europa League mit einem 3:1-Erfolg für die deutsche Mannschaft. Das Spiel endete für den österreichischen Vizemeister mit der vierten Niederlage in Folge, obwohl Sturm Graz bis zur 72. Minute eine überraschende Leistung bot. Die Kraichgauer nutzten die verbleibende Zeit, um den Sieg durch taktische Anpassungen und starke Einwechslungen zu festigen. Für die Steirer bleibt trotz eines stundenlangen guten Spiels die bittere Pleite übrig, da Belohnungen für die geleistete Arbeit ausblieben.

Taktische Kompaktheit und strategische Anpassungen

Sturm Graz-Trainer Fabio Ingolitsch setzte im Spiel gegen TSG Hoffenheim bewusst auf eine klassische Viererkette. Ziel dieser Maßnahme war es, die Kompaktheit der Defensive zu erhöhen und die Abstände zwischen den Linien enger zu gestalten. Durch diese Struktur sollte die Zweikampfführung verbessert und das Team stabiler wirken. Ingolitsch betonte, dass die Mannschaft nicht nur passiv verteidigte, sondern auch wieder offensive Elemente in den Spielverlauf einbrachte.

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Trotz der stimmigen taktischen Ausrichtung und des teilweise spielbestimmenden Auftretens der Grazer, kassierte Sturm Graz drei Gegentore nach demselben Muster. Der Trainer verwies dabei auf ein wiederkehrendes Problem bei den Wegspielen, obwohl die Mannschaft unglaublich viele Ballgewinne erzielte. Dieser Widerspruch zwischen Balleroberung und erfolgreicher球verwertung stellte ein zentrales Thema dar, das sich sowohl in internationalen als auch in nationalen Wettbewerben durchzieht.

Positionen der Akteure und emotionale Wiedersehen

Für Christian Ilzer und Andreas Schicker war das Duell ein besonderes emotionales Erlebnis, da beide ihre Karriere bei Sturm Graz maßgeblich mitgestalteten. Ilzer erklärte, dass Hoffenheim sich nicht auf die negativen Ergebnisse der letzten Spiele der Steirer konzentrierte, sondern auf die beste Version von Sturm Graz vorbereitete. Der deutsche Trainer drückte der Mannschaft die Daumen, die Ersten zu sein, die nach einem Mittwochsduell am Wochenende den Gegner besiegen können, wofür es bisher noch keinen Beweis gab.

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Andreas Schicker, ehemaliger Sportdirektor von Sturm Graz, hob die Intensität des Spiels hervor. Er lobte, dass Sturm die Duelle und zweiten Bälle gewann und Hoffenheim damit ein wildes Spiel aufzwang. Dennoch betonte Schicker, dass der Sieg aufgrund der letzten 30 Minuten verdient war, in denen Hoffenheim ein Powerplay ablieferte. Alexander Prass, ein Ex-Spieler der Steirer, fügte hinzu, dass jeder Einzelne der Hoffheimer-Truppe Schippen drauflegte, um den Erfolg zu sichern.

Ergebniskrise und Druck auf das Grazer Führungsteam

Sturm Graz ist durch die Niederlage als Tabellen-31. aus den Aufstiegsrängen der Top 24 in der Europa League gerutscht. Mit nur vier Punkten aus fünf Runden befindet sich das Team in einer kritischen Phase, die Präsident Christian Jauk klar benannte. Jauk betonte, dass eine Stunde gut zu spielen im Fußball nicht ausreiche, um Punkte zu sammeln. Er äußerte seine Frustration darüber, dass die Mannschaft ihre Leistungen nicht in Erfolge ummünzen kann.

Fabio Ingolitsch versuchte, die Serie von vier Niederlagen gegen Celje, Salzburg, Altach und nun Hoffenheim einzuordnen. Er wies darauf hin, dass es sich nicht um eine klassische Formkrise handele, sondern um eine nagende Ergebniskrise. Die Mannschaft habe gegen einen auf dem Papier übermächtigen Gegner mitgespielt und teils dominiert. Dennoch bleibt die Tatsache, dass die Punkteausbeute hinter den erbrachten Leistungen zurückfällt, was bei Fans und im Verein für Unverständnis sorgt.

Ausblick und notwendige Schritte für die Zukunft

Der Druck auf das Grazer Team nimmt weiter zu, da vor dem Jahreswechsel ein Auswärtsspiel beim niederländischen Tabellenvierten AZ Alkmaar ansteht. Dieses Spiel wird als entscheidend für die weiteren Chancen im Wettbewerb gesehen. Bereits am darauffolgenden Sonntag erwartet Sturm Graz im heimischen Stadion einen Pflichtsieg gegen die WSG Tirol in der Bundesliga. Eine Niederlage wäre angesichts der aktuellen Lage nicht zu tolerieren.

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6500 mitgereiste Fans von Sturm Graz erlebten den Umschwung im Spiel gegen Hoffenheim hautnah mit. Statt eines seltenen Europacup-Auswärtssiegs sahen sie, wie ihr Ex-Trainer Christian Ilzer feiernd das Feld verließ. Die Enttäuschung ist groß, da die Hoffnungen auf einen positiven Ausgang nach einer Stunde Spielzeit hoch waren. Das Führungsteam muss nun dringend zeigen, wie es die Ergebniskrise überwindet, um die Qualifikationsränge und die Stimmung im Verein wieder zu stabilisieren.