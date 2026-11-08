TSG Hoffenheim besiegt Schalke 04: Junior Adamu trifft doch zu spät

Christian Ilzers TSG Hoffenheim gewinnt 2:1 gegen FC Schalke 04. ÖFB-Stürmer Junior Adamu erzielt den Anschlusstreffer, doch Schalke bleibt auf dem vorletzten Tabellenrang.

Die TSG Hoffenheim hat gegen den FC Schalke 04 einen wichtigen Punktgewinn in der deutschen Bundesliga erzielt. Christian Ilzer s Mannschaft setzte sich beim 1. FC Union Berlin und dem SC Freiburg durch und festigte damit ihre Position in der oberen Tabellenhälfte. Der FC Schalke 04 musste hingegen eine Niederlage hinnehmen und rutschte weiter in den unteren Tabellenbereich ab.

Das Spiel zeigte eine klare Dominanz der Gastgeber von Anfang an. Hoffenheim kontrollierte die Spielgeschehnisse frühzeitig und schuf sich mehrere Torchancen, um den Vorsprung auszubauen. Schalke hingegen strugglete damit, den Druck der gegnerischen Offensive abzuwehren und eigene Angriffe effektiv zu gestalten.

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Frühe Führung durch Asllani und Lemperle

Fisnik Asllani eröffnete bereits in der zehnten Minute die Treffersammlung für die TSG Hoffenheim. Sein Treffer schockierte die Defensive von Schalke 04 und gab der Heimmannschaft das nötige Selbstvertrauen. Nur sechzehn Minuten später verdoppelte Tim Lemperle den Vorsprung auf 2:0 und sicherte der Mannschaft eine komfortable Position zur Halbzeitpause.

Die Kombinationsspiele der Hoffenheimer liefen über weite Strecken sehr flüssig. Die Defensivreihe um die Abwehrspieler ließ keine großen Räume für die Offensive von Schalke. Miron Muslics Team hatte zwar vereinzelte Bälle im Strafraum, doch die Torjägerqualitäten blieben zunächst auf der Strecke.

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Junior Adamu als Joker mit Torerfolg

In der 70. Minute brachte Trainer Miron Muslic den ÖFB-Legionär Junior Adamu ins Spiel. Der Angreifer brauchte nur elf Minuten, um seinen Einfluss auf das Match zu verdeutlichen. In der 81. Minute erzielte er den Anschlusstreffer zum 1:2 und weckte kurzzeitig Hoffnung auf ein Unentschieden.

Dejan Ljubicic war bis zur 76. Minute für Schalke aktiv und versuchte, das Team noch einmal zu organisieren. Alexander Prass lief hingegen die volle Distanz für die TSG Hoffenheim auf und half mit, den Vorsprung zu sichern. Der Erfolg bedeutete für Ilzers Team den Aufstieg auf Tabellenplatz neun.

Tabelle und weitere Ergebnisse am Sonntag

Trotz des Erfolges bleibt Schalke auf dem vorletzten Rang hängen. Die sportliche Situation wird für den Traditionsverein zunehmend schwieriger. In den weiteren Sonntagsspielen setzte sich der SC Freiburg mit 2:0 gegen Union Berlin durch und eroberte Tabellenplatz drei zurück.

Bayer Leverkusen gewann außerdem ein hitziges Rhein-Derby beim 1. FC Köln mit 2:1. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Competitive Landscape in der Bundesliga. Jede Niederlage für die unteren Tabellenplätze erhöht den Druck auf die Verantwortlichen und die Spieler.

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Christian Ilzer kann mit dem Sieg gegen seinen Ex-Klub eine positive Bilanz verbuchen. Die taktische Ausrichtung funktionierte, und die Effizienz in der Offensive war entscheidend. Für Schalke bleibt nur die schnelle Antwort im Training und in der nächsten Partie.