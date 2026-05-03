Tschernobyl und Mikroplastik: Zwei unsichtbare Gefahren im Vergleich

Vor vierzig Jahren erschütterte die Katastrophe von Tschernobyl die Welt. Heute bedroht Mikroplastik unseren Planeten noch umfassender. Während Atomunfälle zu starken politischen Reaktionen führten, bleibt die Mikroplastik-Problematik bisher ohne ausreichende Gegenmaßnahmen. Ein Vergleich zweier globaler Krisen.

Vor genau vierzig Jahren, am 26. April 1986, ereignete sich die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl , die Österreich schwer traf. Damals war ich noch ein Kleinkind und erinnere mich an den Osterurlaub in der Steiermark, als plötzlich der Aufenthalt im Garten verboten wurde.

Stattdessen erhielt ich die lang ersehnte Jolly-Buntstiftbox. Strahlung war damals die unsichtbare Gefahr, die man nicht sehen, riechen oder wegwischen konnte. Heute stehen wir vor einer ähnlichen, aber noch weitreichenderen Bedrohung: Mikroplastik. Im Gegensatz zu einem explodierenden Atomkraftwerk sind wir weltweit und ständig von Mikroplastik umgeben.

Seit Jahren gelangt es durch Polyesterkleidung, die beim Waschen winzige Partikel freisetzt, in die Weltmeere. Dort fressen Fische das Mikroplastik, das sie mit Plankton verwechseln, und landen schließlich auf unseren Tellern. Auch unsere Böden sind belastet, da Reifenabrieb und Plastikfolien in der Landwirtschaft winzige Partikel freisetzen, die der Wind über das Land verteilt. Selbst in der Kosmetik und in Plastikflaschen finden sich diese unsichtbaren Gefahren.

Während die Tschernobyl-Katastrophe und der Fukushima-Unfall zu starken Protesten und politischen Maßnahmen führten, bleibt die Reaktion auf Mikroplastik bisher verhalten. Studien zeigen, dass Mikroplastik bereits in fast allen Organen des menschlichen Körpers nachgewiesen wurde, sogar in der Plazenta von Neugeborenen. Der österreichische Aktionsplan Mikroplastik 2022–2025 benannte zahlreiche Quellen und Maßnahmen, doch die Umsetzung stockt. International scheiterten Verhandlungen für ein globales Plastikabkommen, da sich Länder wie Saudi-Arabien, Kuwait und die USA gegen Produktionslimits und verbindliche Regeln stellten.

In Österreich herrscht seit dem Rücktritt von Umweltministerin Gewessler eine auffällige Stille in der Mikroplastik-Debatte





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