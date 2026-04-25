Tschernobyl und die Broschüre 'Tägliches Atom': Eine Erinnerung

Ein persönlicher Rückblick auf die Zeit nach der Tschernobyl-Katastrophe, die Arbeit an einer Informationsbroschüre über Atomkraft und die Suche nach einem vergessenen Exemplar in den Archiven des Falter-Verlags.

Die Erinnerung an die Katastrophe von Tschernobyl vor vierzig Jahren und die damit verbundene Auseinandersetzung mit der Atomkraft sind zentrales Thema dieses Artikels. Der Autor erinnert sich an die sonnigen Tage vor dem 1.

Mai 1986, die er in Kritzendorf verbrachte, und an die anfängliche Gelassenheit der österreichischen Bevölkerung im Gegensatz zur Vorsicht einer deutschen Freundin. Die Arbeit an einer Broschüre über die Gefahren der Atomkraft, gemeinsam mit dem Öko-Institut und Wissenschaftlern, wurde durch die Ereignisse in Tschernobyl beschleunigt. Die Broschüre „Tägliches Atom“, veröffentlicht 60 Tage nach der Explosion, entwickelte sich zu einem unerwarteten Verkaufserfolg, obwohl sie später schwer wieder zu beschaffen war.

Der Autor beschreibt seine Suche nach einem Exemplar in den Archiven des Falter-Verlags und in seinen eigenen, privaten Kisten, die nach seinem Ausscheiden aus der Redaktion gepackt wurden. Die Suche führte ihn durch eine Vielzahl von Kartonordnern, bis er schließlich beide Auflagen der Broschüre fand. Er zitiert humorvoll einige der darin enthaltenen „Remspartips“, die sich mit dem Schutz vor radioaktiver Belastung befassen.

Der Artikel reflektiert über die Geschichte, die Vergänglichkeit und die Ironie der Situation, in der sich die Technologieentwickler im Silicon Valley selbst mit Hobbits vergleichen, während sie gleichzeitig die Welt mit ihren Produkten beeinflussen. Die Auseinandersetzung mit der Atomkraft und ihren Folgen bleibt ein aktuelles Thema, insbesondere angesichts des Energiebedarfs von Datencentern im Silicon Valley





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