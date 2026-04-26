Tschernobyl und Charkiw: Eine Ärztin zwischen Strahlung und Krieg

Die Geschichte von Natalija Tereshchenko, einer Ärztin, die die Tschernobyl-Katastrophe und den Krieg in der Ukraine erlebt hat. Ein Bericht über Strahlung, Schweigen und die wiederkehrende Angst im Alltag.

Natalija Tereshchenko, geboren 1986 in Tschernobyl , ist eine Ärztin, deren Leid und das vieler anderer offiziell heruntergespielt wurde. Heute lebt sie in Charkiw und sieht sich erneut einer existenziellen Bedrohung gegenüber – eine Geschichte über Strahlung , Schweigen und die Rückkehr der Angst in den Alltag.

Natalija erlebte die Tschernobyl-Katastrophe und später den Krieg in der Ukraine aus nächster Nähe. Die medizinische Versorgung war unzureichend, Informationen wurden zurückgehalten und offizielle Opferzahlen wurden massiv reduziert. Sie arbeitete 33 Tage in der Strahlenzone, obwohl ursprünglich nur 20 Tage geplant waren. Im Videochat begegnet man einer älteren Dame mit kurzem, rostbraunem Haar, einer goldenen Brille und rotem Lippenstift.

Hinter ihr, in dem fast dunklen Raum, erkennt man schwach den Stuck an der Decke ihrer Wohnung in Charkiw. Der Krieg in der Ukraine ist für Natalija Tereshchenko nicht das erste einschneidende Ereignis in ihrem Leben. Während die Gefahr heute laut und zerstörerisch ist, war sie damals lautlos und unsichtbar. Es ist Mai 1986.

Natalija arbeitet als Laborleiterin in einem Krankenhaus in Charkiw und hat ersten Kontakt mit Evakuierten aus Prypjat. Sie ahnt noch nicht das Ausmaß des Leidens, da die Betroffenen selbst noch keine Kenntnis davon haben.

„Den Leuten wurde gesagt, sie sollten nur das Nötigste für zwei bis drei Tage mitnehmen“, erinnert sich Natalija. Dennoch ist es für sie erschütternd, die Menschen zu sehen.

„Wir mussten ihre Kleidung vernichten und Blutproben entnehmen“, erzählt sie, „und die Leute dann an verschiedene Abteilungen weiterleiten. “ Stark kontaminierte Patienten wurden in Krankenhäuser gebracht, andere in Notunterkünfte. Dieses „Sortieren“ der Menschen war für Natalija besonders belastend. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie noch nichts von der Explosion des Kernreaktors: „Uns wurde nur gesagt, dass es ein Feuer im vierten Block gab.

“ Auch die Ärzte hatten keine spezielle Ausbildung für diese Situation. Sie wechselten täglich ihre Arbeitskleidung und versuchten, die Opfer in Schwitzbädern zu behandeln, doch sie wussten kaum, wie sie helfen sollten und kannten die Folgen der Katastrophe noch nicht.

„Immer öfter vermuteten wir jedoch, dass etwas Schreckliches passiert sein muss“, sagt Natalija. Am 16. August 1986 wurde Natalija beordert, in die Kiew-Region zu fahren. Sie war Teil einer Delegation von 53 Ärzten, die erst vor Ort erfuhren, dass sie mitten im Geschehen sein würden.

„Wir mussten direkt ins Krankenhaus von Tschernobyl und niemand hat uns wirklich erklärt, wie wir uns schützen können“, berichtet Natalija von dem schlecht vorbereiteten Transport und den unklaren Empfehlungen der Behörden. Auch die Tatsache, dass sie Mutter von zwei Kindern war, von denen eines eine Behinderung hatte, änderte nichts an dem Befehl. So arbeitete Natalija im Labor der zentralen Klinik von Tschernobyl Schichten von bis zu 18 Stunden und untersuchte Blutproben in schnellem Tempo.

Arbeiter und Liquidatoren, deren Leukozyten zu stark sanken, wurden von ihr weggeschickt. Dabei beschreibt sie einen ständigen metallischen Geschmack im Mund, „weil die Mikroskope, an denen ich das Blut untersuchte, die Strahlung förmlich anzogen“. Der explodierte Block 4 war nur neun Kilometer entfernt. Jeden Tag kamen Busse mit 40 Menschen an, die im oder um den Reaktor gearbeitet hatten.

„Für die Untersuchungen hatten wir keine modernen Geräte, sondern nur das Nötigste“, berichtet Natalija, „trotzdem war die Arbeit gut strukturiert. Wir hatten eine gute Chefin, die auch dafür sorgte, dass Personal mit Vorerkrankungen nicht bleiben musste.

“ Viele aus Natalijas Delegation waren junge Universitätsabsolventen. Täglich gingen sie zum Mittagessen in die Kantine – über einen extra geräumten Weg, den sie nicht verlassen durften.

„Einmal sah ich auf der Wiese am Weg kleine gelbe Küken, die im strahlend grünen Gras liefen“, erzählt Natalija. Sie freute sich, dass die Natur offenbar den Weg zurückfand.

„Am nächsten Morgen waren alle Küken tot. “ Da erkannten auch diejenigen, die vorher die Schutzmaßnahmen ignoriert hatten, die Gefahr der Situation. Aus den ursprünglich geplanten 20 Tagen in Tschernobyl wurden schließlich 33 Tage in der Strahlenzone: „Es ließ sich einfach niemand mehr finden, der dort noch arbeiten wollte oder konnte.

“ Natalija erkannte an den Blutwerten, dass die Situation schlimmer war als dargestellt: „Wir haben gemerkt, dass die Leukozyten- und Hämoglobinwerte der Proben sanken





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