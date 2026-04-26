Tschernobyl: Radioaktive Belastung in Österreich nach vier Jahrzehnten noch messbar

Neue Auswertungen zeigen, dass radioaktives Cäsium-137 aus der Tschernobyl-Katastrophe in bestimmten Regionen Österreichs weiterhin nachweisbar ist. Besonders betroffen sind Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und die Steiermark. Die Belastung liegt jedoch unterhalb der EU-Grenzwerte.

Vier Jahrzehnte nach der verheerenden Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sind die Auswirkungen in Österreich weiterhin deutlich messbar. Aktuelle und umfassende Auswertungen zeigen detailliert, wo sich radioaktives Cäsium-137 im österreich ischen Boden abgelagert hat und in welchen Regionen die Belastung bis heute anhält.

Besonders betroffen sind Gebiete in den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und der Steiermark. Die Intensität der Belastung in den einzelnen Regionen hängt maßgeblich mit den Wetterbedingungen rund um den 26. April 1986 zusammen. Ironischerweise fiel an diesem Frühlingstag in einigen Regionen Österreichs deutlich mehr Regen als üblich, was dazu führte, dass radioaktive Partikel mit dem Niederschlag auf den Boden gelangten.

Christian Katzlberger von der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) betonte in einem Interview mit dem ORF: 'Der Regen führte dazu, dass Österreich relativ stark betroffen war, stärker als umliegende Länder.

' Die höchste Konzentration an Cäsium-137 wurde in den Salzburger Bezirken St. Johann im Pongau, Hallein, Salzburg-Umgebung und Zell am See nachgewiesen. In Oberösterreich sind die Folgen des Unglücks in den Bezirken Grieskirchen, Linz-Land und insbesondere Kirchdorf weiterhin messbar. In der Steiermark sind vor allem die Bezirke Liezen und Murau betroffen. Auch in Niederösterreich sind erhöhte Cäsium-Werte in den Bezirken Amstetten und Melk feststellbar.

Weitere betroffene Gebiete befinden sich in Kärnten (Klagenfurt, Wolfsberg) und Tirol (Schwaz). Cäsium-137 gilt als ein wichtiger Indikator für die langfristige Strahlenbelastung, da es eine relativ lange Halbwertszeit besitzt und somit über einen längeren Zeitraum eine Strahlenquelle darstellt. Das österreichische Umweltbundesamt hat die Entwicklung der Strahlenbelastung seit dem Zeitpunkt des Unfalls kontinuierlich und detailliert dokumentiert. Es wurden Karten erstellt, die die Belastung von 1986 bis heute in Zehn-Jahres-Schritten darstellen – und sogar Prognosen für den Mai 2026 beinhalten.

Diese detaillierten Aufzeichnungen ermöglichen eine umfassende Analyse der langfristigen Auswirkungen der Tschernobyl-Katastrophe auf die österreichische Umwelt. Österreich war im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Mitteleuropa besonders stark von den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe betroffen. Unmittelbar nach dem Unglück begannen österreichische Experten mit umfassenden Untersuchungen, um das Ausmaß der Kontamination zu erfassen und die potenziellen Risiken zu bewerten. Das Umweltbundesamt veröffentlichte bereits wenige Monate nach dem Unfall erste Analysen zu den Auswirkungen der radioaktiven Belastung.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die aktuellen Cäsium-Werte in Österreich keine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung darstellen. Die gemessenen Belastungen liegen deutlich unter den von der Europäischen Union festgelegten Grenzwerten. Um die Strahlenbelastung kontinuierlich zu überwachen, betreibt Österreich ein dichtes und hochmodernes Strahlenfrühwarnsystem. Dieses System wurde bereits 1975 eingerichtet und war zu dieser Zeit einzigartig in Europa.

Heute gibt es vergleichbare Systeme in vielen anderen Ländern. Trotz der Sicherheitsvorkehrungen und der niedrigen aktuellen Belastung bleiben Kernkraftwerke ein potenzielles Risiko, das über nationale Grenzen hinausgeht. Aus diesem Grund sammelt das Umweltbundesamt laufend Informationen über Kernkraftwerke und andere potenziell gefährliche Anlagen in ganz Europa, um frühzeitig auf mögliche Gefahren reagieren zu können und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten





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