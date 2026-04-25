40 Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ist die Sperrzone erneut gefährdet, diesmal durch Minen, die von russischen Truppen während der kurzzeitigen Besatzung gelegt wurden. Die russische Besatzung selbst wird als ein weiteres traumatisches Ereignis in der Geschichte der Region beschrieben.

Vor vierzig Jahren ereignete sich an der heutigen Grenze zwischen der Ukraine und Belarus die verheerendste Nuklearkatastrophe der Weltgeschichte. Doch die radioaktiv verseuchte Zone ist auch nach der kurzzeitigen russischen Besatzung weiterhin gefährlich, da sie umfassend vermint wurde.

Maksym Schewtschuk, ein hochrangiger Beamter der Sonderzone rund um Tschernobyl, beschreibt die russische Besatzung als unfassbar. Er bezieht sich dabei nicht nur auf die Katastrophe von 1986, sondern auch auf die Besetzung der 4600 Quadratkilometer großen, hochkontaminierten Zone durch russische Truppen. Das entvölkerte, sumpfige Gebiet nördlich von Kiew, direkt an der belarussischen Grenze, wurde am 24. Februar 2022, dem ersten Tag der Invasion, weitgehend von russischen Streitkräften eingenommen.

Lediglich eine Handvoll Dörfer mit wenigen, meist älteren Bewohnern entging diesem Schicksal. Ukrainische Offiziere berichten, dass Versuche, diese Dörfer zu verteidigen, angesichts der Übermacht von mehreren tausend russischen Soldaten aussichtslos waren. Feuerwehroffizier Sergej Streltschenko filmte aus sicherer Entfernung russische Panzer, die an seiner Feuerwehrwache in Tschernobyl-Stadt vorbeifuhren, nur 18 Kilometer vom havarierten AKW entfernt. Diese Panzer waren Teil eines größeren Verbands, der sich auf den Weg zur Hauptstadt Kiew machte, die der Kreml innerhalb weniger Tage einnehmen wollte.

In der ersten Woche der Besatzung ließen die russischen Truppen die Bewohner zunächst in Ruhe, doch bald begannen Durchsuchungen nach Waffen und Mitgliedern des Asow-Bataillons. Sergej Streltschenko, der freiwillig in Tschernobyl geblieben war, kümmerte sich hauptsächlich um die Evakuierung von Frauen. Rund 1000 Bewohner der Sonderzone, darunter Mitarbeiter des stillgelegten AKW, Einwohner von Tschernobyl-Stadt und ältere Rücksiedler, wurden am ersten Tag der Invasion evakuiert.

Beim Rückzug zerstörten ukrainische Kräfte Brücken, während die Russen bereits Pontonbrücken für den Fluss Pripjat vorbereitet hatten. Sie begannen, das Gebiet zu verminen, befestigte Stellungen zu bauen und stationierten rund 1000 Soldaten in Tschernobyl-Stadt.

Zudem plünderten sie moderne Radioaktivitätsmesstechnik, Fahrzeuge der Sondergebietsverwaltung und sogar die Häuser älterer Menschen. Eine ältere Frau berichtete, dass sogar WC-Schüsseln gestohlen wurden. Die Tschernobyl-Sonderzone, einst ein beliebtes Touristenziel, ist heute aufgrund der Minen nur zu etwa zehn Prozent zugänglich. Nach der ukrainischen Rückeroberung wird die Geisterstadt Pripjat, die 1986 evakuiert wurde und einst 50.000 Einwohner hatte, wieder für Besucher geöffnet.

Die Katastrophe von 1986 ereignete sich nach einem fehlgeschlagenen Sicherheitstest, bei dem der Kernreaktor überhitze und langlebige radioaktive Isotope wie Strontium-90 und Cäsium-137 freisetzte. Die Winde trugen die Schadstoffe vor allem nach Belarus, wo durch künstlich erzeugte Regenfälle bis zu 72 Prozent der Schadstoffe niedergingen. Die sowjetischen Behörden hielten die Bevölkerung tagelang im Unklaren und organisierten sogar eine 1. Mai-Parade in Kiew.

Umgehend wurden sogenannte „Liquidatoren“ zur Beseitigung der Folgen zusammengezogen, die innerhalb von 206 Tagen über 300.000 Tonnen Beton auf den zerstörten Reaktorblock gossen. 2019 wurde über den ursprünglichen Sarkophag eine neue, von französischen Ingenieuren konstruierte Schutzhülle geschoben, die für die nächsten hundert Jahre halten soll. Die genaue Zahl der Todesopfer ist bis heute umstritten, offiziell starben 31 Personen direkt an den Folgen der Strahlenexposition





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