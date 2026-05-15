Tschechische Polizei nimmt Verdächtigen für Relikiewrauberweise mit Hundertjährigen-Zelle an.

Eine fast 800 Jahre alte Reliquie, die Überreste der Heiligen Zdislava von Lämberg, wurde mutmaßlich stolen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen und macht mit, den Schädel in Beton eingeworfen zu haben.

Nach dem Diebstahl einer fast 800 Jahre alten Reliquie aus einer katholischen Kirche in Tschechien hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der mutmaßliche Täter habe zugegeben, den Schädel entwendet und später in Beton eingegossen zu haben, teilte eine Sprecherin mit.

Die Reliquie wird von Gläubigen als Überrest der Heiligen Zdislava von Lämberg verehrt und befand sich in der Laurentiuskirche von Jablonne v Podjestedi. Mit Spezialtechnik habe man zerstörungsfrei festgestellt, dass sich der Schädel tatsächlich in einem massiven Betonblock befinde, teilten die Ermittler weiter mit. Kunstrestauratoren würden sich nun darum bemühen, ihn aus der Verschalung zu befreien. Dem Verdächtigen sei es nach eigener Aussage nicht um Geld gegangen.

Er habe die Zurschaustellung der menschlichen Überreste abgelehnt, sie in einen Fluss werfen und so in einer privaten Zeremonie bestatten wollen. Gegen den 35-Jährigen werde nun wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Störung der öffentlichen Ordnung ermittelt, was mit zwei bis acht Jahren Haft bestraft werden könne





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abschuss Böhmische Adelige Der Diebstahl Gestern Im Gottesdienst In Beton Eingeweiht Gestohlene Reliquie Gegensatz Wurde Durch Spezialtechnik Geklärt Kunstrestauratoren Polizeiverdächtiger Ermittlungsgruppe Zweien- Bis Acht Jahre Haft Nordböhmische Basilika Schützschilende Schutztronung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ungarische Paar im Mühlviertel gestohlen hat bestes Rindfleisch - Polizei fängt sie anEin freches Paar aus Ungarn hat einen 24-Stunden-Selbstbedienungsladen im Mühlviertel gestohlen und vor allem bestes Rindfleisch gestohlen. Die Polizei hat sie bereits gefasst und weitere Tatorte im Bezirk Urfahr-Umgebung festgenommen.

Read more »

'Richtig übergriffig': Bushidos Frau wütet über PolizeiPolizeikontrolle: Anna-Maria Ferchichi schildert im Podcast eine demütigende Erfahrung und spricht offen über Diskriminierung und Machtmissbrauch.

Read more »

Polizei warnt vor Schmuck- und Autohandelbetrug in Kroatien und SlowenienDie Polizei rät dringend, bei verdächtigen Vorfällen wie dem Verkauf wertloser Gegenstände oder der Verwendung gestohlener Schmuckstücke nicht anzuhalten und keine Waren zu kaufen. Wertgegenstände sollten im Auto gesichert werden, um vor Diebstahl zu schützen.

Read more »

70 Kilo gefunden! Polizei sprengt Balkan-DrogenringDrogenring Wien: Polizei zerschlägt Balkan-Drogenbande, acht Festnahmen, 70 Kilo Drogen und Bargeld sichergestellt. Ermittlungen laufen weiter.

Read more »