Die HZS ČR erhält 1.000 ballistische Schutzausrüstungen von 4M Systems. Die Lieferung startet mit 363 Einheiten bis 2027 und erhöht den Schutz vor Gewalt und Explosionen.

Das Feuerwehr- und Rettungskorps der Tschechischen Republik, bekannt unter der Abkürzung HZS ČR, hat einen bedeutenden Schritt zur Erhöhung der Sicherheit seiner Einsatzkräfte unternommen. Die Behörde bestellt insgesamt 1.000 ballistische Schutzgarnituren, um ihre Feuerwehrleute in extremen Lagen vor Schüssen und Splittern zu schützen. Diese neue Ausrüstung schließt eine Lücke in der persönlichen Schutzausstattung, die bisher primär auf thermische Gefahren ausgelegt war.

Lieferung von 1.000 Schutzanzügen an die Feuerwehr

Die Beschaffung der ballistischen Ausrüstung ist ein Teil eines längerfristigen Projekts zur Modernisierung der Sicherheitsstandards bei außergewöhnlichen Einsatzlagen. Der tschechische Hersteller 4M Systems, der zur Colt CZ Group gehört und seine Produkte unter der Marke 4M Tactical vertreibt, wurde mit der Umsetzung des Auftrags betraut. Der Lieferprozess ist in zwei Phasen unterteilt, wobei die erste Tranche bereits abgeschlossen ist.

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Am 24. November 2026 bestätigte das HZS ČR formell die Übernahme der ersten 363 Garnituren durch den Hersteller. Diese erste Lieferung markiert den Beginn der flächendeckenden Ausstattung. Die verbleibenden 637 Einheiten sind für das erste Quartal 2027, also bis Ende März 2027, zur Auslieferung vorgesehen. Mit diesem Zeitplan stellt das Korps sicher, dass die Kapazitäten für den erweiterten Schutz schrittweise aufgebaut werden können.

Modulare Technik von 4M Systems für höheren Schutz

Jede der bestellten Schutzgarnituren besteht aus einer ballistischen Schutzweste, einem Schutzhelm sowie diversen zusätzlichen Komponenten. Die Weste wurde speziell nach den Anforderungen des HZS ČR entwickelt und zeichnet sich durch ihren modularen Aufbau aus. Sie schützt nicht nur den Oberkörper, sondern lässt sich um Elemente für Hals, Oberarme, Bauch, Leistengegend und unteren Rücken erweitern.

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Die Designentwicklung legte besonderen Wert darauf, die Beweglichkeit der Feuerwehrleute so wenig wie möglich einzuschränken. Dies ist entscheidend für die Effizienz bei Rettungstätigkeiten unter Zeitdruck. Die modulare Bauweise ermöglicht es den Einsatzkräften, den Schutzumfang flexibel an die konkrete Bedrohungslage anzupassen. Zusätzlich bietet die Weste Befestigungsmöglichkeiten für weitere persönliche Ausrüstungsgegenstände.

Neben der physischen Barriere gegen Geschosse enthält jede Garnitur ein persönliches taktisches Erste-Hilfe-Set. Dieses Set ist mit einem Tourniquet zur Abbindung lebensbedrohlicher Blutungen ausgestattet. Es enthält weiteres medizinisches Material, das speziell für die Versorgung schwerer Stich- und Schussverletzungen konzipiert ist. Damit geht die Ausstattung über reinen Ballistschutz hinaus und fördert die medizinische Erstversorgung bei Verletzungen, die im normalen Feuerwehrdienst selten vorkommen.

Logistik der Ausrüstung und Verteilung im Land

Die logistische Abwicklung der neuen Schutzgarnituren ist zentralisiert geplant, um eine effiziente Verteilung zu gewährleisten. Die erste Lieferung von 363 Anzügen wird zunächst in einem Zentrallager in Drahanovice gesammelt. Von diesem Standort aus erfolgt die weitere Verteilung an die regionalen Feuerwehrkorps, die Generaldirektion sowie die zentrale Rettungseinheit.

Diese strukturierte Verteilung stellt sicher, dass sowohl lokale Einheiten als auch spezialisierte zentrale Teams Zugang zu der hochrangigen Schutzausstattung erhalten. Die Priorisierung der regionalen Korps spiegelt die Notwendigkeit wider, den Schutz in allen geografischen Bereichen des Landes zu standardisieren. Das Zentrallager in Drahanovice dient somit als kritischer Knotenpunkt für die Versorgungskette.

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Einsatzszenarien und Finanzierung durch die EU

Die ballistischen Schutzgarnituren sind für Situationen vorgesehen, in denen Feuerwehrleute einer erhöhten Gefahr durch Splitter oder ballistische Einwirkungen ausgesetzt sind. Typische Einsatzszenarien umfassen Lagen mit Explosionsgefahr oder Rettungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Gewalttaten. Auch bei der Arbeit mit potenziell explosiven Gegenständen kann dieser Schutz notwendig sein.

Das Projekt zur Einführung des persönlichen ballistischen Schutzes für das HZS ČR wurde bereits im Dezember 2024 offiziell vorgestellt. Die Finanzierung der ersten Ausstattungsphase erfolgt mit Unterstützung der Europäischen Union. Dabei wird der Fonds für die innere Sicherheit im Förderzeitraum 2021 bis 2027 genutzt, um die Kosten für die Beschaffung zu decken.

Es ist wichtig zu betonen, dass die ballistische Ausstattung die Feuerwehrkräfte nicht dazu befugt, polizeiliche Aufgaben zu übernehmen. Bei bewaffneten Bedrohungslagen bleibt die Beseitigung der unmittelbaren Gefahr Aufgabe der zuständigen Sicherheitskräfte. Die Ausrüstung dient dazu, dass Feuerwehrleute ihre eigentliche Aufgabe, die Rettung und Versorgung Verletzter, unter erschwerten Bedingungen sicherer erfüllen können.