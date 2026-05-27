Trumps Iran-Deal: Ein besseres Abkommen als das JCPOA?

Analyse der möglichen Verbesserungen und Risiken eines neuen Atomabkommens mit dem Iran unter Trump im Vergleich zum bisherigen JCPOA.

Donald Trump hat bereits vor Abschluss der Verhandlungen verkündet, dass sein Abkommen mit dem Iran besser sein wird als alle bisherigen Verträge und insbesondere besser als das Abkommen, das 2015 in Wien unter seinem Vorgänger Barack Obama mit dem Iran unterzeichnet wurde.

Dieses Abkommen, bekannt als Irandeal oder offiziell Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), wird von Trump noch heute als der schlechteste Deal bezeichnet, der je geschlossen wurde. Er kündigte ihn in seiner ersten Amtszeit 2018 auf, was den Iran dazu veranlasste, sein Atomprogramm wieder auszuweiten. Somit kann der JCPOA als legitime Messlatte herangezogen werden, um zu beurteilen, ob ein neuer Deal tatsächlich eine Verbesserung darstellt.

Die entscheidenden Punkte sind die Öffnung der Straße von Hormus, die Urananreicherung, der Verbleib von angereichertem Uran, die Raketenbeschränkungen, die Unterstützung von Terrorgruppen und die Überprüfbarkeit des Abkommens. Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Seeverbindungen für den globalen Ölhandel, durch die rund 20 Prozent des weltweit gehandelten Rohöls transportiert werden. Vor dem Krieg übte der Iran keine Kontrolle über diese Meerenge aus, doch seit Kriegsbeginn ist dieser Seeweg blockiert.

Eine vollständige Öffnung der Straße würde den ursprünglichen Zustand wiederherstellen und wäre eine Verbesserung gegenüber der aktuellen Situation. Bekäme der Iran jedoch das Recht, Durchfahrtsgebühren zu erheben, würde dies eine erhebliche Verschlechterung bedeuten, da es dem Regime zusätzliche Einnahmen und politischen Einfluss verschaffen würde. Der JCPOA sah vor, dass der Iran Uran auf einen Wert von maximal 3,67 Prozent anreichern durfte, was für zivile Zwecke ausreicht. Hoch angereichertes Uran, das waffenfähig ist, war ihm verboten.

Der Vertrag war auf 15 Jahre befristet. Ein neuer Vertrag wäre vorteilhafter, wenn die Laufzeit länger oder die Anreicherung geringer wäre, idealerweise bei null Prozent.

Allerdings ist die bloße Zusicherung des Regimes in Teheran, keine Atomwaffen zu bauen, kein Erfolg, da es diese Behauptung seit Jahren wiederholt, ohne sie durch internationale Kontrollen zu untermauern. Nachdem Trump den JCPOA gekündigt hatte, begann der Iran damit, Uran wieder auf bis zu 60 Prozent anzureichern, was schon nahe an Waffenqualität ist. Laut Internationaler Atomenergiebehörde (IAEA) besitzt Teheran derzeit rund 440 Kilogramm dieses hoch angereicherten Urans.

Diskutiert wird eine Übergabe dieses Materials an Russland zur Aufbewahrung, was eine Verbesserung gegenüber dem Status vor dem Krieg darstellen würde, aber nicht unbedingt gegenüber dem JCPOA, da damals ebenfalls Uran an Russland übergeben wurde. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Raketenpolitik: Bisher unterlag der Iran keinen Auflagen, welche Raketen er besitzen darf, mit Ausnahme von Nuklearraketen. Eine Verpflichtung zur Beschränkung auf Raketen einer bestimmten maximalen Reichweite wäre ein Erfolg, da dies die regionale Stabilität erhöhen würde.

Zudem unterhält der Iran Beziehungen zu islamistischen Terrorgruppen wie der Hamas, der Hisbollah, den Huthis und Milizen im Irak, die er mit Geld und Waffen versorgt. Der JCPOA enthielt keinerlei Bestimmungen zu diesem Thema, sodass jede Einschränkung dieser Unterstützung eine deutliche Verbesserung darstellen würde. In einigen Punkten ist es also zumindest denkbar, dass ein Friedensvertrag Verbesserungen beinhaltet und die Region sicherer macht. Bisher allerdings sieht es nicht danach aus, als liefen die Verhandlungen in diese Richtung.

Zuletzt stand im Raum, die Details über das Atomprogramm vorerst auszuklammern, was ein schlechtes Zeichen wäre. Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Überprüfbarkeit der Einhaltung des Vertrags. Das JCPOA umfasste 109 Seiten mit höchst detaillierter Auflistung der Kontrollmöglichkeiten durch die IAEA, einschließlich unangekündigter Inspektionen und Überwachung der Lieferketten. Ein neuer Vertrag müsste ähnlich robuste Mechanismen enthalten, um sicherzustellen, dass der Iran seine Verpflichtungen einhält.

Ohne wirksame Kontrollen wäre jeder Vertrag wertlos. Wenn also der endgültige Vertrag vorliegt, sollte man ihn anhand dieser fünf Punkte prüfen: Öffnung der Straße von Hormus, Urananreicherung und -lagerung, Raketenbeschränkungen, Unterstützung von Terrorgruppen und Überprüfbarkeit. Nur wenn in allen Bereichen echte Verbesserungen erzielt werden, könnte man von einem besseren Abkommen sprechen. Es bleibt abzuwarten, ob die Verhandlungen zwischen Trump und dem Iran tatsächlich zu einem Abkommen führen, das die genannten Kriterien erfüllt.

Die politische Situation im Iran, die regionalen Spannungen und die Haltung der internationalen Gemeinschaft werden eine entscheidende Rolle spielen. Sollte ein neuer Vertrag zustande kommen, wird die Weltgemeinschaft genau hinschauen, ob er tatsächlich besser ist als der JCPOA oder ob er nur den Namen eines Deals trägt, ohne substantielle Fortschritte zu bringen.

Die Bürgerinnen und Bürger sollten kritisch bleiben und die Details selbst bewerten, denn Frieden und Sicherheit in einer der instabilsten Regionen der Welt hängen von der Qualität dieser Vereinbarung ab





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