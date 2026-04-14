Trumps Drohung gegen den Iran: Ankündigung zum Völkermord?

Völkerrechtsexperten untersuchen die strafrechtlichen Implikationen der Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, im Iran die „ganze Zivilisation“ auszulöschen. Wird dies als Aufruf zum Völkermord gewertet?

Die Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump , im Iran die „ganze Zivilisation“ auszulöschen, werfen tiefgreifende Fragen nach der möglichen strafrechtlichen Relevanz und den völkerrecht lichen Implikationen seiner Aussagen auf. Völkerrecht sexperte Ralph Janik hebt hervor, dass Trumps Worte als Ankündigung zum Völkermord interpretiert werden könnten, obwohl eine strafrechtliche Verfolgung in der Praxis äußerst schwierig wäre. Die USA und der Iran haben zwar eine Waffenpause vereinbart, doch die vorherigen Aussagen Trumps, die eine totale Vernichtung der iranischen Zivilisation in Aussicht stellten, sind von besonderer Brisanz. Diese Äußerungen, die in sozialen Medien verbreitet wurden, könnten vor Gericht als Beweismittel dienen und im Kontext potenzieller zukünftiger Angriffe auf zivile Ziele im Iran interpretiert werden, was die Sorge vor einer Dezimierung der Bevölkerung verstärkt.

Die Völkermordkonvention von 1948, der die USA beigetreten sind, verbietet nicht nur die direkte Begehung von Völkermord, sondern auch die öffentliche Anreizung dazu. Trumps Ankündigung könnte somit theoretisch für eine Anklage ausreichen. Allerdings genießt Trump in den USA Immunität, da der Supreme Court ihm für Handlungen während seiner Amtszeit absolute Immunität gewährt hat, einschließlich Äußerungen, die im Zusammenhang mit Kriegen, militärischen Operationen und Außenpolitik stehen. Dies wirft die Frage auf, ob Trumps Drohung unter diese Immunität fällt. Zudem sind weder die USA noch der Iran dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) beigetreten, was eine Anklage Trumps vor diesem Gericht unmöglich macht, es sei denn, der Iran würde dies nachträglich tun. Die Situation wird durch die Tatsache kompliziert, dass die USA in der Vergangenheit auch zivile Infrastruktur im Iran angegriffen haben, was die Frage aufwirft, ob diese Angriffe als Kriegsverbrechen oder sogar als Teil eines Genozid-Plans zu werten sind, insbesondere im Lichte von Trumps Aussagen.

Die Eskalation der Rhetorik, die zur Dehumanisierung des Gegners führt, stellt eine Vorstufe zum Völkermord dar. Die Verwendung von Metaphern wie der Bezeichnung des Iran als „Krebs“ durch einen republikanischen Abgeordneten verdeutlicht die Tendenz zur Entmenschlichung, die das Kriegsrecht untergräbt, das auf der Gleichwertigkeit der Zivilisationen beruht. Es wird betont, dass Völkermord mit Worten beginnt und dass die aktuelle Situation durch die fehlende Zurückhaltung in den Äußerungen des ehemaligen Präsidenten gekennzeichnet ist, im Gegensatz zu früheren US-Präsidenten, die sich um Ausreden bemühten. Trumps Äußerungen, die eine genaue Zeitangabe für die Vernichtung der Zivilisation beinhalten, stellen eine beispiellose Drohung westlicher Staaten dar, die von Experten als äußerst besorgniserregend angesehen wird.





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