Trumps bröckelnde Machtbasis: Enttäuschung in der Mannosphäre und wachsende USA-Skepsis

Die Einladung von Joe Rogan ins Weiße Haus offenbart Risse in Trumps Unterstützerbasis. Enttäuschung über seine Politik und wachsende Kritik, insbesondere in der 'Mannosphäre' und der europäischen Neuen Rechten, deuten auf eine mögliche Schwächung seiner Position hin.

Die überraschende Einladung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump an den bekannten Podcaster Joe Rogan wirft Fragen auf. Trump, der Rogan ins Weiße Haus lud, scherzte über dessen vermeintlich liberale Ansichten, während Rogan zuvor Trump öffentlich kritisiert hatte – insbesondere im Hinblick auf den Iran-Krieg und die Vorgehensweise der ICE-Behörde, die er mit der Gestapo verglich.

Rogans Einfluss auf ein junges, männliches Publikum, das sich in der sogenannten 'Mannosphäre' bewegt, war für Trumps früheren Erfolg entscheidend. Diese Online-Gemeinschaft beschäftigt sich mit Selbstoptimierung, Männlichkeit und oft auch mit fragwürdigen Ideologien, die Feminismus ablehnen und Männer biologisch überlegen sehen.

Allerdings bröckelt die einstige Trump-Loyalität innerhalb der Mannosphäre. Zahlreiche 'Bro-Caster' und Comedians äußern zunehmend Enttäuschung über Trumps Politik, insbesondere den Iran-Krieg und die Vertuschung der Epstein-Akten. Verschwörungstheorien, die antisemitische Untertöne haben, kursieren in der Szene. Der Eindruck entsteht, dass Trump selbst in Schwierigkeiten gerät und nicht mehr als Retter der Elite wahrgenommen wird.

Auch konservative Medien und Publizisten wenden sich ab, mit Titeln wie 'MAGA’s dead. What’s next?

'. Die wachsende Skepsis gegenüber den USA ist auch in der europäischen Neuen Rechten zu beobachten, wo ein Antiamerikanismus wieder stärker zum Vorschein kommt. Die Entwicklung reicht bis in den deutschsprachigen Raum, wo sich rechte Medien mit der Frage auseinandersetzen, ob die Verbindung zu MAGA nicht lieber gekappt werden sollte. Der Trend zur USA-Skepsis wird von Beobachtern wie Götz Alsmann verstärkt.

Auch in der deutschen Hip-Hop-Szene, insbesondere durch Künstler wie Kollegah (Felix Blume), wird die Kritik an Trump laut, der in dessen Rap-Song 'Killuminati' als 'Handpuppe' angegriffen wird. Parallel dazu sorgt in Österreich die Doku 'Wahlkampf' für Aufregung, da sie von der Rechten als Propaganda für die SPÖ wahrgenommen wird. Die gesamte Situation zeigt eine Verschiebung in der politischen Landschaft und eine zunehmende Distanzierung von Trump, selbst innerhalb seiner einst loyalsten Anhängerschaft





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