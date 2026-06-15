Trumpicker als Israel Beirut angreift: Friedensabkommen mit Iran in Gefahr

Am 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump sollte ein Rahmenabkommen mit dem Iran unterzeichnet werden, das den Krieg beenden sollte. Doch ein israelischer Angriff auf Vororte von Beirut bringt die Verhandlungen ins Wanken und löst heftige Kritik Trumps an Israel aus. Der Iran reagiert mit Drohungen und stellt das Abkommen infrage.

An seinem 80. Geburtstag stand für US-Präsident Donald Trump ein historischer Moment bevor: die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens mit dem Iran , das den langjährigen Krieg im Nahen Osten beenden sollte.

Doch dann zerstörte ein israelischer Angriff auf die südlichen Vororte Beiruts, bekannt als Dahija, die Stimmung vollständig. Berichten zufolge hatte die israelische Luftwaffe nach Drohnenangriffen der Hisbollah erneut diese Gebiete beschossen. Israel sprach von Treffern auf "Terrorziele" der Hisbollah, während libanesische Quellen von mindestens drei Todesopfern berichteten. Für Trump, der sich an diesem Tag als Friedensbringer feiern lassen wollte, war das zu viel.

"Das ist so schlimm - ich konnte es nicht fassen", wird er vom Portal Axios zitiert. Sein Ärger richtete sich direkt gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu: "Warum musste Bibi einen verdammten Angriff starten? Ich war so stinksauer. Ich habe ihn das wissen lassen.

Er hat absolut kein Urteilsvermögen.

" Trump musste sich offenbar zurückhalten, nicht noch weiter zu eskalieren. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: "Dies könnte der Beginn eines langen und schönen Friedens sein - lasst uns ihn nicht verspielen!

" Der Angriff hätte nicht stattfinden dürfen, insbesondere an einem besonderen Tag, an dem wir einem Friedensabkommen mit dem Iran so nahe sind. Seine Worte zeigten die Dringlichkeit, mit der er die Situation einschätzte. Die Reaktion aus Teheran ließ nicht lange auf sich warten. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf stellte das geplante Abkommen prompt infrage.

"Wenn Ihr weder den Willen noch die Fähigkeit habt, Euren Verpflichtungen nachzukommen, dann kann man den diplomatischen Weg auch nicht fortsetzen", schrieb er auf der Plattform X. Noch deutlicher wurden die iranischen Revolutionsgarden, die Gegenschläge ankündigten: "Es besteht kein Zweifel, dass diese Verbrechen nicht unbeantwortet bleiben werden", erklärte ein Sprecher im iranischen Staatssender. Die Eskalationsgefahr war real.

Bereits am vergangenen Sonntag hatten israelische Angriffe bei Beirut iranische Raketenangriffe auf Israels Norden ausgelöst, was auf eine direkte Konfrontation zwischen Israel und dem Iran hindeutet. Angesichts der sich zuspitzenden Lage rief Trump alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Er forderte, es solle keine Angriffe Israels mehr irgendwo im Libanon geben - und auch keine Angriffe der Hisbollah gegen Israel. Man stehe kurz vor einem Abkommen, das Frieden für die gesamregion bringen würde.

Doch die jüngsten Entwicklungen zeigen, wie brüchig diese Hoffnung ist. Der israelisch-iranische Konflikt, der über Stellvertreter wie die Hisbollah im Libanon ausgetragen wird, droht erneut zu eskalieren. Trumps Friedensvision, die an seinem Geburtstag Gestalt annehmen sollte, hängt am seidenen Faden. Der Angriff auf Beirut hat nicht nur menschliches Leid verursacht, sondern auch die politischen Chancen auf eine Entspannung zwischen den USA und dem Iran deutlich geschmälert.

Beobachter befürchten, dass die Region erneut in einen offenen Krieg gleiten könnte, falls die diplomatischen Bemühungen weiterhin durch solche Vorfälle untergraben werden. Die Lage bleibt angespannt und ungewiss





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