Donald Trump trifft Wladimir Putin und Xi Jinping am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen. Die drei Staatschefs verhandeln über Atomwaffen und Ukraine-Krieg.

Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, hat die Absicht bekundet, mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem russischen Kreml chef Wladimir Putin über die Reduzierung des weltweiten Atomwaffenarsenal s zu verhandeln. Diese drei Regierungschefs werden sich am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in der südchinesischen Metropole Shenzhen treffen. Der Dreiergipfel gilt als historisch, da noch nie zuvor die Anführer der drei Atommächte trilateral verhandelt haben.

Historische Begegnung in Shenzhen

Die Anführer der beiden größten Volkswirtschaften der Welt, Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump, sind am Donnerstag zu einem Zweiergespräch in Shenzhen zusammengekommen. In seiner Eingangsrede sprach Trump die Kriege im Iran und in der Ukraine an. Man wolle, dass der Ukraine-Krieg ende, sagte Trump und ergänzte, er könne für beide Seiten sprechen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Putin und Trump zur Begrüßung die Hände gaben und Putin lächelte. Trump sagte, aus dem Treffen könnten ein paar wunderbare Dinge entstehen. Bei den Gesprächen soll es vor allem um den Ukraine-Krieg gehen, wie der Kreml im Voraus mitgeteilt hatte.

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Positionen der Staats- und Regierungschefs

Trump, Xi und Putin werden über eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffenarsenals sprechen. Die drei treffen einander am Rande des APEC-Gipfels im südchinesischen Shenzhen. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet. Trump dämpfte vor dem Treffen die Erwartungen auf Fox News. Die wichtigste Botschaft des Gipfels sei bereits übermittelt worden, und das sei seine besonders enge Beziehung zu China. In Bezug auf den besonderen Empfang durch Xi am Flughafen sagte Trump, er sei ein großartiger Präsident, einer der größten Präsidenten Chinas, und er sei noch nie zum Flughafen gefahren, um jemanden zu treffen. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Vertrag zur nuklearen Abrüstung ins Spiel gebracht. Doch hier eine Einigung zu erzielen, sei schwierig.

Diplomatische Absichten und wirtschaftlicher Kontext

Das Treffen gilt als historisch, weil noch nie Anführer der drei Atommächte trilateral verhandelt haben. Die drei Staatschefs kamen bereits zu Beginn des Gipfeltags beim Gruppenfoto mit den APEC-Teilnehmern anderer Staaten zusammen. Danach warb Xi für mehr Zusammenarbeit. Die Staaten der Region müssten Handelshemmnisse abbauen und ihre wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen, sagte Chinas Staatspräsident. Auch bei Künstlicher Intelligenz und beim Austausch von Daten brauche es mehr Zusammenarbeit. Die Beziehungen der beiden Länder bezeichnete Trump als allgemein stabil und verbessert. Dies bringe Stabilität und Sicherheit in die Welt. Die USA und China führen einen großen Handelskonflikt und sie stehen im Wettstreit um die führende Position in der Industrie um Künstliche Intelligenz.

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Nukleare Abrüstung und internationale Sicherheit

Es sei im Sinne von China und den USA, dass der Iran keine Atomwaffe besitze und dass der Transport von Energie durch die Straße von Hormuz funktioniere, sagte Trump am Tisch einer Villa in der Millionenmetropole, die über TV ausgestrahlt wurde. Trump hatte anlässlich des Auslaufens des Vertrags New Start im Februar einen neuen Vertrag angeregt, der weit in die Zukunft reichen solle. Er hatte zudem dafür geworben, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden. Die USA hätten das größte Arsenal, danach komme Russland und dann mit größerem Abstand China, das aber mit Hochdruck daran arbeite, aufzuholen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass sie das nicht tun, sagte Trump. Aber wenn Peking im Gegenzug eine Abrüstung der USA fordere, sei das ebenfalls eine schwer zu erfüllende Forderung.

Nächste Schritte der diplomatischen Bemühungen

Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start, der die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen begrenzte, lief in diesem Jahr aus. Außerdem werden Trump und Putin am Rande des Gipfels zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen. Es handle sich dabei jedoch nicht um umfassende Verhandlungen, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Dem außenpolitischen Berater des Kremls, Juri Uschakow, zufolge soll die Begegnung zwischen Trump und Putin nach der Plenarsitzung stattfinden. Daran dürften auch mehrere Mitglieder der US- und der russischen Delegation teilnehmen. Das Treffen findet vor dem Hintergrund verstärkter diplomatischer Bemühungen der US-Regierung statt, den russischen Krieg in der Ukraine zu beenden.