Trump, Xi und Putin diskutieren in Shenzhen über Atomwaffen. Parallel kommen Selenskyj und westliche Partner zur Ukraine-Friedenskonferenz in Berlin zusammen. Anthropic geht an die Börse.

Die Atommächte USA, Russland und China kommen am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen zu einem historischen Dreiertreffen zusammen. US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin planen dabei Gespräche über eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffenarsenals. Im Vorfeld dämpfte Donald Trump jedoch gezielt die Erwartungen an das Ergebnis.

Erwartungen an das Dreiertreffen

Die wichtigste Botschaft sei bereits übermittelt worden, so Donald Trump. Er betonte, dass seine besonders enge Beziehung zu Xi Jinping den Grundstein für die Verhandlungen legt. Dennoch stehen die Zeichen auf Sturm, da China sein Atomwaffenarsenal rasant ausbaut. Dieser Umstand bremst die Fortschritte bei der Reduzierung der Nuklearwaffen global.

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In den Vorfeldberichten wurden Befürchtungen über ein Szenario eines Jalta 2.0 geäußert. Kritiker sehen darin eine Wiederholung der Machtverteilung aus der Nachkriegszeit. Die USA und China streiten jedoch um unterschiedliche interpretationsweisen der strategischen Stabilität. Dies erschwert einen einheitlichen Kurs.

Selenskyj und die Ukraine-Friedenskonferenz

Parallel zum Treffen in der Volksrepublik kommt in der deutschen Hauptstadt Berlin die sogenannte Koalition der Willigen zusammen. Erwartet werden neben dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs reisen ebenfalls an.

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Das zentrale Thema dieser Versammlung ist die Forderung der europäischen Partner. Diese wollen an jeglicher Lösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beteiligt werden. Die Europäer bestreiten, dass eine Einigung ohne ihre Mitwirkung legitim oder dauerhaft sein kann. Sie drängen auf einen europäischen Sitz am Verhandlungstisch.

Die Teilnahme von Volodymyr Selenskyj unterstreicht die Bedeutung des ukrainischen Standpunkts. Jared Kushner und Steve Witkoff sollen als Vermittler der USA agieren. Die Dynamik zwischen der Ukraine und ihren europäischen Partnern ist dabei entscheidend für den weiteren Verlauf der Diplomatie.

Angriffe auf die Krim-Brücke

Zwei Tage nach einem ukrainischen Raketenangriff auf die Krim-Brücke ist die wichtige Verkehrsverbindung erneut attackiert worden. Russische Behörden bestätigten den neuen Vorfall auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim. Die Brücke ist eine strategisch und logistisch entscheidende Infrastruktureinheit.

Diese Eskalation zeigt, dass die Kampfhandlungen auf der Krim weiter an Intensität gewinnen. Die Wiederholung des Angriffs innerhalb kurzer Fristen unterstreicht die Vulnerabilität der russischen Nachschublinien. Die ukrainischen Streitkräfte nutzen diese Lücken offenbar gezielt aus.

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Rekord-IPO von Anthropic

Der KI-Firma Anthropic ist ein Rekord-Börsengang gelungen. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein. Dies markiert einen der größten Capital Raises in der Geschichte der Tech-Branche. Die Marktbewertung des Unternehmens liegt nun bei rund 1,5 Billionen Dollar.

Anthropic startet damit am Donnerstag an der Börse. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI positioniert sich nun als milliardenschwerer Player. Der Erfolg zeigt das enorme Investoreninteresse an fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz. Die Bewertung übertrifft viele Erwartungen der Marktanalysten.

Diese finanzielle Stärke erlaubt Anthropic, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Der Wettbewerbsdruck auf andere Anbieter wie OpenAI wird dadurch weiter steigen. Die technologische Entwicklung im Bereich der Sprachmodelle schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran. Analysten beobachten nun die langfristigen Auswirkungen auf den Markt.