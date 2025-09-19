Trump: Xi Jinping stimmt TikTok-Deal zu - Details weiterhin unklar

Donald Trump behauptet, Chinas Staatschef Xi Jinping habe einem Deal zur Video-App TikTok zugestimmt. Einzelheiten des Deals sind jedoch noch unklar, und die US-Regierung verhandelt weiterhin über die Einzelheiten.

Laut Donald Trump hat China s Staatschef Xi Jinping einem Deal bezüglich der Video-App TikTok zugestimmt. Trump äußerte sich am Freitag im Weißen Haus und erklärte: 'Er hat dem TikTok-Deal zugestimmt.' Die Unterzeichnung des Deals könnte lediglich eine Formalität darstellen. Der US-Präsident äußerte sich vage über die Details und betonte, dass an der Vereinbarung noch gearbeitet wird.

Die US-Regierung hatte bereits zu Beginn der Woche eine grundsätzliche Einigung bezüglich TikTok in den Vereinigten Staaten vermeldet. Trump fügte hinzu, dass der TikTok-Deal gute Fortschritte macht und die Investoren sich vorbereiten. Er versicherte, dass die Vereinbarungen den Einfluss Chinas auf die App unterbinden würden. Zudem bestätigte er frühere Angaben, wonach amerikanische Investoren das US-Geschäft von TikTok übernehmen sollen. Das Wall Street Journal berichtete zeitgleich, dass die US-Regierung im Zuge der Transaktion eine Zahlung in Milliardenhöhe von diesen Investoren erhalten wird. Auf die Frage nach dieser Zahlung antwortete Trump, dass dies noch nicht final ausgehandelt sei, 'aber wir werden etwas bekommen'. Die Zukunft von TikTok in den USA war über Monate hinweg ungewiss. Der Mutterkonzern von TikTok, Bytedance, hat seinen Hauptsitz in Peking. Aufgrund eines im vergangenen Jahr beschlossenen US-Gesetzes hätte TikTok bis zum 19. Januar 2025 von Bytedance verkauft werden müssen, oder in den USA vom Netz genommen werden sollen. Doch Trump räumte unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Januar eine zusätzliche Frist ein, die er im Laufe der Zeit immer wieder verlängerte. In dem Gesetz gab es keine Grundlage für diese Vorgehensweise. TikTok verzeichnet in den USA über 170 Millionen Nutzer, wie aus früheren Angaben hervorgeht. Die Entwicklungen dürften keine Auswirkungen auf den Betrieb der Kurzvideo-App außerhalb der USA haben, beispielsweise in Österreich.\Der Streit um die Rolle Chinas in diesem Deal ist ein zentrales Thema. In den USA werden Bytedance und somit auch TikTok als chinesische Unternehmen betrachtet. Bytedance argumentiert, dass der Konzern zu 60 Prozent im Besitz internationaler Investoren sei und seinen Sitz auf den Cayman Islands habe. Allerdings ist Bytedance aufgrund seines Hauptsitzes in Peking an zahlreiche chinesische Vorschriften gebunden. Die Gründer um Zhang Yiming halten lediglich einen Anteil von 20 Prozent, verfügen aber laut Medienberichten über die Kontrolle dank Aktien mit mehr Stimmrechten. Das Wall Street Journal berichtete kürzlich, dass US-Investoren wie Oracle sowie die Investmentfirmen Silver Lake und Andreessen Horowitz 80 Prozent an einer neuen US-Tochterfirma von TikTok halten sollen. Der verbleibende Anteil soll bei chinesischen Anteilseignern verbleiben. Die Beteiligung von Oracle, einem Software-Konzern, wird dabei vom Trump-Unterstützer Larry Ellison begleitet, der seine Rolle als technischer Dienstleister von TikTok in den USA beibehalten soll, wie der US-Sender CNBC berichtete. Dies würde eine weitere Online-Plattform in den USA unter den finanziellen Einfluss von Unternehmern bringen, die dem rechten politischen Lager um Trump nahestehen.\Die politische Dimension des Deals wird ebenfalls beleuchtet. Nach der Übernahme von Twitter (heute X) durch den Tech-Milliardär und zeitweiligen Trump-Vertrauten Elon Musk wurden rechte politische Stimmen präsenter. Auch beim Facebook-Konzern Meta, zu dem auch Instagram gehört, rückte Gründer Mark Zuckerberg politisch näher an die Republikaner heran. Diese Entwicklungen werfen Fragen hinsichtlich der politischen Ausrichtung und der Kontrolle über soziale Medien in den USA auf. Die potenziellen Auswirkungen dieser Vereinbarungen auf die Meinungsfreiheit und die politische Landschaft im Land sind Gegenstand von Diskussionen. Die Tatsache, dass Trump-nahe Unternehmen eine größere Rolle in der Kontrolle und dem Betrieb von TikTok spielen könnten, wird von Beobachtern kritisch betrachtet. Die Zukunft der Social-Media-Plattformen und die Frage, wie sie politisch genutzt und beeinflusst werden, sind wichtige Themen in der aktuellen Debatte. Die Vereinbarung wirft weiterhin Fragen nach der Datensicherheit und dem Schutz der Privatsphäre der Nutzer auf. Die Entwicklungen rund um TikTok zeigen, wie eng Politik und Technologie miteinander verknüpft sind und wie sich dies auf die globale Medienlandschaft auswirkt





