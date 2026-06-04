Trump will WM für Ablenkung von Iran-Krieg nutzen

Die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko steht bevor, doch die Stimmung ist gedämpft. Trump hofft auf Ablenkung vom Iran-Konflikt, während das iranische Team mit Visaproblemen kämpft und ein mögliches Duell USA-Iran droht.

US-Präsident Donald Trump möchte die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika nutzen, um von den Krisenherden seines eigenen Schaffens abzulenken. Der Iran-Krieg verfolgt ihn bis auf den Fußballplatz, und echte WM-Stimmung möchte in den USA noch nicht aufkommen.

Es soll für Trump ein Sommer der Superlative werden: Die WM in den USA, Kanada und Mexiko beginnt kommende Woche, nur wenige Tage später feiert er seinen 80. Geburtstag mit Käfigkämpfen in einer Arena am Weißen Haus, und am 4. Juli begehen die USA ihren 250. Geburtstag.

Doch die erhoffte Feierlaune wird getrübt, denn die USA stecken immer noch mitten im Krieg mit dem Iran. Ob Trump bis zum WM-Start ein Rahmenabkommen mit dem Iran für einen Ausweg aus dem Krieg schließen wird, ist unklar. So oder so wird der Iran bei der WM Thema sein, denn die iranische Fußballmannschaft nimmt am Turnier teil. Es könnte sogar zu einem Duell zwischen den USA und dem Iran auf dem Platz kommen.

Belegen die USA in Gruppe D und der Iran in Gruppe G jeweils den zweiten Platz, treffen die Teams im Sechzehntelfinale unmittelbar vor den Unabhängigkeitstagsfeierlichkeiten am 3. Juli in Arlington bei Dallas aufeinander. Bereits in den vergangenen Wochen war der Iran immer wieder im WM-Kontext in den Schlagzeilen. So gab es Wirbel, als das iranische WM-Quartier von den USA nach Mexiko als Mitausrichter verlegt worden war.

Laut Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum wollten die Vereinigten Staaten nicht, dass die iranische Nationalmannschaft in den USA übernachtet. Außerdem gab es Probleme rund um die Visa für die Einreise in die USA. Jene für Mexiko stehen den Iranern mittlerweile zur Verfügung. Am Samstag reist das seit Mai in der Türkei einquartierte Team nach Mexiko.

In Tijuana wird das Team in der Nacht auf Sonntag erwartet. Kurz nach Kriegsbeginn am 28. Februar hatte Trump im März erklärt, dass die iranische Mannschaft zwar bei der WM willkommen sei, er es aber wirklich nicht für angemessen halte, dass sie dort sind, zu ihrem eigenen Schutz und ihrer eigenen Sicherheit. Letztlich ließ der Präsident Fifa-Chef Gianni Infantino - die beiden Männer demonstrieren immerzu ihren guten Draht zueinander - freie Hand über die Entscheidung einer Teilnahme.

Eigentlich müsste die Fußball-WM für Trump vom Grundsatz her wie gerufen kommen: Ein großes Sportevent, das Ablenkung von Krisen bietet. Mit dem Potenzial, eine ganze Nation als Ausrichter mitzureißen - mit vielen fröhlichen Szenen von feiernden Fans in amerikanischen Stadien. Die Welt zu Gast in Amerika. Trump braucht genau solche Bilder.

Denn in seiner zweiten Amtszeit seit Jänner 2025 sind seine Beliebtheitswerte laut Umfragedaten im eigenen Land zurückgegangen. Vor allem der Iran-Krieg bringt Trump Kritik ein. Trump, der vom Fußball-Weltverband Fifa mit einem zweifelhaften Friedenspreis geehrt worden war, hatte im Frühjahr versprochen: Es werde das größte und sicherste Sportereignis in der Geschichte der USA werden. Alle Spieler, Offizielle und Fans würden wie Stars behandelt.

Die große Erzählung von der Nationen vereinenden Kraft des Sports zündet in den Wochen vor der WM indes kaum. In den Medien, auf den Straßen - es war in den USA kaum etwas davon zu spüren, dass hier bald eine WM stattfinden wird.

Zudem hat das US-Team wenig dazu beigetragen, mit sportlichen Leistungen im Vorfeld des Turniers für Euphorie zu sorgen. Und Trump scheint ohnehin aktuell mit einem anderen Sportereignis beschäftigt zu sein: Kampfsport. Die Käfigkämpfe der UFC im Mixed Martial Arts am Weißen Haus an seinem 80. Geburtstag (14.

Juni) kündigte er diese Woche als einen der unterhaltsamsten Abende in der amerikanischen Geschichte an. Der US-Präsident ist von der Fußball-WM im eigenen Land wenige Tage vor Anpfiff noch nicht sonderlich angetan. Die Kombination aus geopolitischen Spannungen, logistischen Problemen und mangelnder Begeisterung in der Bevölkerung lässt die WM in den USA zu einem fragwürdigen Prestigeprojekt werden.

Trump setzt stattdessen auf Kampfsport und Inszenierungen, die seine Macht demonstrieren sollen, doch die eigentliche Bühne der Weltmeisterschaft könnte ihm noch so manche unangenehme Überraschung bescheren, insbesondere wenn das iranische Team tatsächlich auf das amerikanische trifft. Die Frage bleibt, ob der Sport tatsächlich die versprochene Einheit bringen kann oder ob die politischen Konflikte die Spiele überschatten werden





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