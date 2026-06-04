Trump will neuen Justizminister nominieren

US-Präsident Trump will seinen neuen Justizminister nominieren. Der US-Senat muss die Postenbesetzung noch bestätigen. Der bisherige stellvertretende Justizminister Blanche gilt als loyaler Unterstützer Trumps.

US-Präsident Trump will seinen neuen Justizminister nominieren. Der US-Senat muss die Postenbesetzung noch bestätigen. Der bisherige stellvertretende Justizminister Blanche gilt als loyaler Unterstützer Trump s. Im Mai hatte er eine Einigung mit der US-Steuerbehörde erzielt, wonach frühere Steuererklärungen Trump s und seiner Familie nicht mehr überprüft werden dürfen.

Auch mit ihm verbundene Unternehmen und Stiftungen erhielten eine Art Generalamnestie. Trump will nun Blanche formell nominieren, kündigte er am Donnerstag an. Der US-Senat muss die Postenbesetzung noch bestätigen. Dabei könnte es auch Widerstand in den Reihen der Partei des Präsidenten geben.

Anfang April hatte der bisherige stellvertretende Justizminister Blanche das Amt nach der Absetzung von Ressortchefin Pam Bondi kommissarisch übernommen. Blanche gilt als loyaler Unterstützer Trumps. Im Mai erzielte er für den US-Präsidenten eine äußerst umstrittene Einigung mit der US-Steuerbehörde, wonach frühere Steuererklärungen Trumps und seiner Familie nicht mehr überprüft werden dürfen und auch mit ihm verbundene Unternehmen und Stiftungen eine Art Generalamnestie ausgesprochen bekamen.

Auf Kritik stießen im US-Senat auch die Pläne für einen Entschädigungsfonds für angebliche Opfer politisch motivierter Strafverfolgung, die Trump kurzfristig über Blanche und das Justizministerium vorangetrieben hatte. Republikaner äußerten erhebliche Bedenken. Das Vorhaben wurde schließlich verworfen. Blanche war einst Staatsanwalt in New York und später ein persönlicher Anwalt Trumps.

Vor der Wiederwahl des Republikaners gehörte er zu dessen Verteidigerteam im New Yorker Strafverfahren um die unrechtmäßige Verbuchung von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin





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