US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping are meeting in China for talks on trade, stability, and artificial intelligence. The visit comes after years of increasing tensions and geopolitical conflicts between the two countries. Trump is accompanied by several high-profile figures, including Tesla CEO Elon Musk, Apple CEO Tim Cook, and Boeing CEO Kelly Ortberg. The meeting is expected to address issues such as the Iran crisis, the control of artificial intelligence, and the Taiwan question.

Erstmals seit 2017 besucht US-Präsident Donald Trump von Mittwoch bis Freitag auf Einladung von Staatschef Xi Jinping China . Beide Seiten versuchen, ihre Beziehungen wieder berechenbarer zu gestalten, jedoch geht es weniger um eine politische Annäherung als um pragmatische Interessen.

Trump wird begleitet von Tesla-Chef Elon Musk, Apple-Chef Tim Cook und Boeing-Vorstand Kelly Ortberg. Auch Vertreter der Facebook-Mutter Meta, des Vermögensverwalters Blackrock und der Kreditkartenanbieter Mastercard und Visa reisen mit. Trump und Xi waren zuletzt im Oktober in Südkorea zusammengetroffen und hatten sich auf eine Pause im Handelsstreit geeinigt. Trump setzte dreistellige Zölle aus, während Xi im Gegenzug davon abrückte, die weltweite Versorgung mit Seltenerdmetallen zu drosseln.

Seitdem hat China seine wirtschaftlichen Druckmittel ausgebaut. Beide Seiten wollen bei dem Besuch Trumps "mehr Stabilität" für die Welt erwirken und Ergebnisse präsentieren, die sie als Gewinn verkaufen können. Stärker unter Druck ist Trump, da im November Zwischenwahlen in den USA anstehen. Der Iran-Krieg und Künstliche Intelligenz dürften weitere Themen sein. Konfliktpotenzial birgt auch die Taiwan-Frage





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China US-China Relations Trump-Xi Summit Iran Crisis Artificial Intelligence Taiwan Question

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iranians warn US not to attack Iran as they will 'respond', after US President calls Iran's latest proposal a 'piece of garbage'In response to US President Donald Trump's criticism of Iran

Read more »

State Prosecutor Wien Drops Investigation Against Former CEO Alfred HudlerAfter months of public scrutiny, the investigation against former CEO Alfred Hudler has been dropped. Prosecutors found no evidence of wrongdoings and announced the news in May 2027.

Read more »

Plasser & Theurer CEO: Rekordumsatz und Belegschaftsp polêmie (Wien, 18.06.2024)Der Gleisbaumaschinen-Hersteller Plasser & Theurer hat einen Rekordumsatz von 731 Millionen Euro in der fiscal year 2025 erzielt, ein Plus von 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Betriebsergebnis stieg von 11,6 auf 41,4 Millionen Euro, während die Belegschaft mit zweitem Sparpaket aus 30 Millionen Euro netto belastet wurde.

Read more »

Trump bricht zu hochkarätiger China-Reise auf: Handel, Iran und diplomatische Signale im FokusUS-Präsident Donald Trump ist zu seiner ersten China-Reise seit 2017 aufgebrochen. Im Mittelpunkt stehen Handelsverhandlungen, diplomatische Initiativen im Iran-Konflikt und bilaterale Gespräche mit Xi Jinping. Eine prominente Wirtschaftsdelegation begleitet den Präsidenten.

Read more »