Trump versucht die US-Wahlen vor den Midterms zu diskreditieren

US-Präsident Donald Trump nutzt Klagen, Gesetze und Bargeld, um an den Midterms den republikanischen Mehrheiten in den Parlamentskammern zu schaden.

US-Präsident Donald Trump setzt vor den anstehenden Midterms am Dienstag alles daran, Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Wahlsystems zu säen. Die knappen Mehrheiten der Republikaner in beiden Parlamentskammern stehen auf dem Spiel, weshalb der Präsident gezielte Manipulationsvorwürfe verbreitet. Dazu nutzt er ein breites Instrumentarium, das von angekündigten Gerichtsklagen bis hin zu initiierten Gesetzen und sogar Bargeldangeboten reicht. Der Salzburger Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch warnt davor, dass dieser Taktik nicht nur vor, sondern auch nach der Wahl folgen soll.

Taktik zur Wählerdesinformation und Justizeinsatz

Donald Trumps Strategie zielt primär darauf ab, das Vertrauen in digitale Auszählungssysteme und die Briefwahl zu untergraben. Er versuchte dabei mehrfach, das US-Justizministerium einzubinden, welches damit von seiner jahrzehntelangen Praxis der Unparteilichkeit abwich. Kurz nach einem Besuch in China im Sommer warf er der Volksrepublik China vor, seit Jahren seine Wahlerfolge zu verhindern. Trump kündigte an, bisher geheime Geheimdienstdaten über Schwachstellen in der US-Wahlinfrastruktur freizugeben, obwohl er keine konkreten Beweise für diese Vorwürfe vorlegte.

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Eine besonders chaotische Maßnahme sah vor, dass jeder Wahlumschlag einen Barcode vorweisen musste. Der United States Postal Service sollte diese Codes über ein noch nicht existierendes Onlineportal mit den Wählerverzeichnissen der Bundesstaaten abgleichen. Dieser Plan wurde erst durch ein Einschreiten des Supreme Court verhindert, der ihn als ungültig verwarf. Ohne dieses Urteil wären viele Wähler ausgeschlossen und zahlreiche Gerichtsverfahren über die Rechtmäßigkeit der Maßnahme unvermeidlich gewesen.

Konfrontation mit demokratischen Bundesstaaten

Die US-Regierung behauptet seit Langem, Hunderttausende registrierte Wähler für Bundeswahlen seien keine US-Bürger. In Kalifornien eskalierte der Streit, als das Justizministerium verdächtigte, dass rund 20.000 Menschen unrechtmäßig zu den Parlamentswahlen zugelassen wurden. Die Regierung forderte die Aussortierung ihrer Stimmzettel, scheiterte jedoch vor Gericht. Ein Richter rügte diesen Vorstoß als dreiste Einmischung kurz vor der Wahl, woraufhin Donald Trump die Einlegung von Berufung ankündigte.

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Parallel dazu wurden lokale Wahlbeamte in Kalifornien vor eine Geschworenenjury vorgeladen, wie Berichte der New York Times und der Sender CBS und ABC News bestätigen. Am Wochenende erließ Bundesrichterin Trina Thompson eine verfügte Anordnung, die das US-Justizministerium davon abhielt, Wahlbeamte zu bedrohen oder zu einschüchtern. Sie untersagte den Behörden, Wahlverantwortliche zur Streichung registrierter Wähler zu nötigen oder deren Stimmen nicht mitzuzählen.

Rechtliche Grenzüberschreitungen und Eskalation

Richterin Trina Thompson bezeichnete die Einschüchterung von Wahlhelfern und Drohungen mit Strafverfolgung als rechtswidrig sowie willkürlich und launenhaft. Ihre Verfügung schränkte die Handlungsfreiheit der Bundesbehörden erheblich ein, da sie diese daran hinderte, die Bearbeitung von Stimmzetteln allein aufgrund behaupteter fehlender Wahlberechtigung zu stoppen. Diese rechtlichen Rückschläge deuten auf eine intensivierte Konfrontation zwischen der Exekutive und der Justiz hin, die die Unabhängigkeit der Wahlverwaltung bedroht.

Auch in Alaska versuchte Donald Trump einzugreifen, wo der republikanische Senator Dan S. Sullivan gegen die Demokratin Mary Peltola und den Neuling Dan J. Sullivan antritt. Die Befürchtung, Wähler könnten aufgrund ähnlicher Namen falsch abstimmen, führte zu einer weiteren Klage, die ebenfalls scheiterte. Der Economist berichtet zudem, dass Donald Trump wiederholt in Erwägung zog, bewaffnete Bundeskräfte in Wahllokale zu entsenden, was Demokraten als weitere Gefahr für die Wahlintegrität werten.