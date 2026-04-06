Trump verschärft Drohung gegen Iran: Zerstörung der Infrastruktur droht

US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit der Zerstörung seiner Infrastruktur, falls bis Dienstagabend keine Einigung erzielt wird. Teheran lehnt Waffenstillstand ab und fordert umfassende Kriegsbeendigung.

US-Präsident Donald Trump hat am Montagabend in Washington seinen Druck auf das iranische Regime erheblich erhöht und mit massiven Zerstörungen gedroht. In einer Pressekonferenz, die von der Feier der Rettung abgeschossener US-Piloten und der Unterwürfigkeit hochrangiger Militärs geprägt war, warnte Trump vor weitreichenden Konsequenzen, sollte bis Dienstagabend keine für ihn akzeptable Einigung mit dem Iran erzielt werden.

Konkret drohte er mit der Zerstörung jeglicher Infrastruktur im Iran bis Dienstag Mitternacht, einschließlich Brücken und Kraftwerke. Trump betonte zwar, er wolle dies nicht, ließ aber gleichzeitig durchblicken, dass er bereit sei, Kriegsverbrechen in Kauf zu nehmen, indem er die angegriffenen Iraner als „Tiere“ bezeichnete. Diese drastischen Äußerungen, die von Kritikern als verantwortungslos verurteilt wurden, unterstreichen die Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran.\Trump nutzte die Gelegenheit auch, um andere Nationen, insbesondere die NATO, Australien, Japan und Südkorea, für ihre mangelnde Beteiligung an den militärischen Auseinandersetzungen mit dem Iran zu kritisieren und indirekt mit Konsequenzen zu drohen. Diese Äußerungen verdeutlichen das Bestreben Trumps, die Verbündeten der USA stärker in die Auseinandersetzung einzubinden oder sie zu isolieren. Gleichzeitig wurde deutlich, dass Teheran einen Waffenstillstand ablehnt und stattdessen eine umfassende Beendigung des Krieges fordert. Der iranische Staatssender IRIB berichtete, dass Teheran ein zehn Punkte umfassendes Forderungspapier vorgelegt hat, in dem unter anderem Kriegsreparationen, die vollständige Aufhebung von Wirtschaftssanktionen und ein verbindliches Protokoll für den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus gefordert werden. Diese Forderungen spiegeln das Festhalten des Iran an seinen strategischen Zielen wider und erschweren die Suche nach einer diplomatischen Lösung.\Die jüngsten Entwicklungen zeigen die zunehmende Kluft zwischen den beiden Parteien und die Komplexität der Situation. Während die USA auf die Öffnung der Straße von Hormus bestehen, lehnt der Iran dies ab und fordert weitreichende Zugeständnisse. Ein von pakistanischen Geheimdienstkreisen vorgeschlagener Plan für eine 45-tägige Waffenruhe, die Friedensgespräche und ein endgültiges Abkommen umfassen sollte, scheiterte an den unterschiedlichen Bedingungen. Die USA beharrten auf der Öffnung der Straße von Hormus als Vorbedingung für einen Waffenstillstand, was Teheran ablehnte. Diese starren Positionen lassen eine rasche Deeskalation der Krise unwahrscheinlich erscheinen und erhöhen das Risiko einer weiteren militärischen Eskalation. Die Aussagen Trumps, der eine „Auslöschung“ des Irans in einer Nacht andeutete, verstärken diese Bedenken zusätzlich. Die Weltgemeinschaft blickt mit wachsender Sorge auf die Entwicklung der Lage und hofft auf eine diplomatische Lösung, um eine weitere Eskalation zu verhindern





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