Trump vermittelt Waffenruhe zwischen Israel und Libanon

US-Präsident Donald Trump kündigt eine zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon an, die in Kraft treten soll. Die Hisbollah-Reaktion bleibt abzuwarten, während beide Seiten und internationale Akteure auf eine Deeskalation hoffen.

US-Präsident Donald Trump verkündete auf Truth Social eine bevorstehende zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon , die noch am selben Tag in Kraft treten sollte. Trump berichtete von ausgezeichneten Gesprächen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, die sich auf die Einleitung eines formellen Waffenstillstands zur Förderung des Friedens zwischen ihren Nationen geeinigt hätten. Der Waffenstillstand sollte um 17:00 Uhr Ostküstenzeit (23:00 Uhr MESZ) beginnen. Trump kündigte zudem an, Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angewiesen zu haben, gemeinsam mit beiden Ländern an einer dauerhaften Friedenslösung zu arbeiten. Er plant außerdem, Netanjahu und Aoun ins Weiße Haus einzuladen, um bedeutungsvolle Gespräche zwischen den beiden nahöstlichen Staaten zu ermöglichen, und äußerte sich optimistisch, dass Frieden bald eintreten werde.

Die Reaktion der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz auf diese Ankündigung blieb zunächst abzuwarten. Ein israelischer Sicherheitsvertreter wies darauf hin, dass das israelische Militär nicht beabsichtige, sich während der Waffenruhe aus dem Südlibanon zurückzuziehen. Das israelische Sicherheitskabinett trat nach Trumps Mitteilung zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Als entscheidend für die Wirksamkeit der Vereinbarung galt die Reaktion der Hisbollah, die von der libanesischen Regierung nicht kontrolliert wird. Ein Hisbollah-Abgeordneter, Hassan Fadlallah, informierte die Nachrichtenagentur Reuters, dass der iranische Botschafter in Beirut die Hisbollah über einen möglichen einwöchigen Waffenstillstand informiert habe. Fadlallah betonte, dass die Einhaltung der Waffenruhe durch die Hisbollah davon abhänge, ob Israel sich verpflichtet, sämtliche Formen von Feindseligkeiten einzustellen.

Der libanesische Regierungschef Nawaf Salam begrüßte die Ankündigung einer Waffenruhe, und die französische Präsidentschaft bezeichnete sie als ausgezeichnete Nachricht.

Diese Entwicklung folgt auf direkte Gespräche zwischen diplomatischen Vertretern Israels und des Libanon in Washington, die erstmals seit über drei Jahrzehnten stattfanden und ohne konkrete Ergebnisse endeten. Israel und der Libanon unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Der Libanon war Anfang März in den Konflikt mit dem Iran hineingezogen worden, nachdem die Hisbollah als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel abgefeuert hatte.

Israel reagierte darauf mit Angriffen auf zahlreiche Ziele im Libanon und dem Einmarsch von Bodentruppen. Nach Angaben des Libanon kamen bei diesen israelischen Angriffen fast 2.200 Menschen ums Leben. Die Ankündigung einer Feuerpause könnte somit einen wichtigen Schritt zur Deeskalation dieser seit Langem andauernden und eskalierenden Spannungen darstellen, wobei die tatsächliche Umsetzung und die Rolle der Hisbollah entscheidend bleiben.





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