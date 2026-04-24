Trump verlängert Waffenruhe zwischen Israel und Libanon

US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen verlängert, um Raum für Verhandlungen zu schaffen. Die Situation bleibt angespannt, und die Zukunft des Friedensprozesses ist ungewiss.

US-Präsident Donald Trump hat eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen bekanntgegeben, wenige Tage vor ihrem Auslaufen. Diese Entscheidung erfolgte inmitten anhaltender Spannungen und trotz gegenseitiger Vorwürfe der Vertragsverletzung durch beide Seiten.

Die Verlängerung soll Raum für weitere Verhandlungen schaffen, an denen sowohl die Vereinigten Staaten als auch die beteiligten Länder direkt beteiligt sind. Trump betonte die US-Bereitschaft, dem Libanon bei der Abwehr von Angriffen der Hisbollah zu helfen und die Finanzierung der Miliz durch den Iran zu unterbinden. Er kündigte zudem an, in Kürze Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun zu führen, um den Friedensprozess voranzutreiben.

Die aktuelle Waffenruhe, die ursprünglich zehn Tage galt, war von tödlichen Zwischenfällen im Südlibanon überschattet, obwohl sie offensive Operationen Israels gegen Ziele im Libanon einschränken sollte. Israel behält sich jedoch das Recht vor, sich gegen unmittelbare Angriffe zu verteidigen. Die Hisbollah, eine proiranische Miliz, hat sich bisher nicht zu Trumps Ankündigung geäußert, während der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam die USA auffordert, Israel zu einem vollständigen Abzug seiner Truppen aus dem Südlibanon zu bewegen.

Israel seinerseits strebt ein dauerhaftes Friedensabkommen und die Entwaffnung der Hisbollah an und argumentiert, eine Sicherheitszone sei notwendig, um Nordisrael vor Angriffen zu schützen. Die Zerstörung von Infrastruktur im Südlibanon durch israelische Truppen, einschließlich Brücken, Straßen und Häusern, wird von Kritikern als mögliche Kriegsverbrechen angesehen. Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah ist eng mit der regionalen Dynamik und insbesondere mit dem Iran-Krieg verbunden.

Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt, und die Wiederaufnahme des Beschusses Israels durch die Miliz im März folgte auf die Tötung eines hochrangigen iranischen Führers bei einem israelischen Luftangriff. Mahmud Komati, ein hochrangiger Hisbollah-Funktionär, hat der libanesischen Regierung das Recht abgesprochen, mit Israel zu verhandeln, und eine Fortsetzung des Krieges bei Auslaufen der Waffenruhe angekündigt. Während die EU-Länder in Zypern um einen gemeinsamen Nahost-Kurs ringen, bleibt die Zukunft der Waffenruhe und die Aussichten auf einen dauerhaften Frieden ungewiss.

Die Verlängerung der Waffenruhe stellt somit einen kritischen Moment dar, der die Möglichkeit weiterer Verhandlungen und diplomatischer Bemühungen eröffnet, aber auch die Gefahr einer Eskalation birgt





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