Trump verkündet nahende Iran-Einigung - Teheran dementiert Zustimmung

US-Präsident Donald Trump meldet Fortschritte in den Iran-Verhandlungen und spricht von einer möglichen Unterzeichnung noch am Wochenende. Das iranische Außenministerium widerspricht jedoch und betont, es gebe noch keine abschließende Entscheidung. Israel sichert unterdessen zu, dass seine Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden.

US-Präsident Donald Trump äußert sich optimistisch hinsichtlich einer bevorstehenden Einigung mit dem Iran . Im Oval Office erklärte er, dass die letzten Dokumente für ein Abkommen derzeit finalisiert würden und eine Unterzeichnung möglicherweise bereits am Wochenende stattfinden könne.

Als möglichen Ort für die Unterzeichnung nannte er Europa. Trump sprach von einer großartigen Vereinbarung oder einer starken Absichtserklärung, die unter anderem die Öffnung der Straße von Hormus, das Ende der US-Seeblockade und die Zusicherung, dass der Iran niemals eine Atomwaffe besitzen werde, umfassen solle.

Zudem behauptete der Präsident, das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Khamenei habe dem Vorhaben bereits zugestimmt: Soweit ich weiß, lautet die Antwort ja. Das iranische Außenministerium wies diese Darstellung jedoch zurück. Außenamtssprecher Esmail Bakaei erklärte, dass der Iran bislang zu keiner abschließenden Entscheidung über das Abkommen gelangt sei. Auch die iranische Nachrichtenagentur Tasnim verwies darauf, dass Trump bereits mehrfach eine unmittelbar bevorstehende Einigung angekündigt habe, ohne dass diese bisher zustande gekommen sei.

Israel gab unterdessen bekannt, dass Washington zugesichert habe, israelische Sicherheitsinteressen in einem möglichen Abkommen zu berücksichtigen. Demnach solle ein finales Abkommen auch die Urananreicherung, das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung regionaler Verbündeter wie der Hisbollah oder palästinensischer Gruppen thematisieren. Nur wenige Stunden vor diesen Äußerungen hatte Trump einen angekündigten Militärschlag gegen den Iran abgesagt. Als Begründung nannte er die fortgeschrittenen Verhandlungen und seinen Wunsch nach einer diplomatischen Lösung.

Der US-Präsident betonte, dass er nicht an einem Krieg interessiert sei, sondern einen Deal anstrebe, der die Sicherheit in der Region gewährleiste. Gleichzeitig verschärfte die Trump-Administration jedoch die wirtschaftlichen Sanktionen gegen den Iran, um Verhandlungsdruck aufzubauen. Die iranische Führung reagiert bisher zurückhaltend und betont ihre roten Linien, insbesondere was die Aufrechterhaltung des nuklearen Programms für zivile Zwecke angeht. Experten warnen, dass ein mögliches Abkommen sowohl innenpolitische Gegner in beiden Ländern als auch regionale Verbündete wie Saudi-Arabien und Israel irritieren könnte.

Die Verhandlungen finden unter höchster Geheimhaltung statt, wobei both Seiten ihre jeweiligen Maximalpositionen verteidigen. Der Ausgang der Gespräche bleibt ungewiss und könnte weitreichende Auswirkungen auf die Stabilität im Nahen Osten haben





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