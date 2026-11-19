US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sprechen in Shenzhen über Agrarexporte. Direkt im Anschluss folgt historisch der erste Dreiergipfel mit Putin.

US-Präsident Donald Trump traf sich am Mittwoch in der chinesischen Stadt Shenzhen zu einem kürzlichen Vieraugengespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Beide Führer betonten vor dem Treffen die Qualität ihrer persönlichen Beziehung, wobei Trump sich explizit für den herzlichen Empfang bei seiner Ankunft bedankte und ein hervorragendes Verhältnis zwischen den beiden Männern beteuerte.

Kurzes Treffen mit klarem Fokus auf Agrarhandel

Trotz der freundschaftlichen Worte dauerte das eigentliche Gespräch zwischen Trump und Xi lediglich 13 Minuten, wie der US-Sender Fox News berichtete. Ein zentrales Thema war der Druck auf China, die Importe amerikanischer Agrarprodukte signifikant zu steigern. Trump kündigte an, Xi direkt um mehr Unterstützung für die US-Landwirte zu bitten, da China bereits zugesagt hat, bis 2028 jährlich Waren im Wert von mindestens 17 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Derzeit liegen die tatsächlichen Importmengen jedoch deutlich unter diesen vereinbarten Zielen.

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Spiunaffäre und diplomatische Stabilisierung

Während des kurzen Austauschs ignorierte Donald Trump gezielt eine journalistische Frage zur Spionage-Affäre um den früheren Nvidia-Chef Jensen Huang. Die Vorwürfe, Huang sei Opfer einer chinesischen Spionin geworden, ließ er unbeantwortet, obwohl Peking bestreitet, dass die betroffene Frau als Agentin tätig war. Im Gegenzug charakterisierte Xi Jinping die bilateralen Beziehungen als allgemein stabil und verbessert. Er betonte, dass diese Dynamik spürbare Vorteile für die Bürger beider Länder sowie allgemeine Stabilität und Sicherheit weltweit mit sich bringe.

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Historischer Dreiergipfel mit Wladimir Putin

Unmittelbar nach dem bilateralen Treffen mit Xi Jinping schließt sich ein historisches Ereignis an: Trump, Xi und der russische Präsident Wladimir Putin treffen sich erstmals gemeinsam zu einem Dreiergipfel. Das Zustandekommen dieser Zusammenkunft gilt weithin als diplomatischer Erfolg für Putin, der infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine lange politisch isoliert war und kaum Möglichkeiten für direkte Spitzenkontaktpflege hatte.

Ungesicherte Agenda und globale Sorgen

Details zum Format und Inhalt der Gespräche zwischen den drei Großmächten bleiben jedoch vage. Die chinesische Seite teilte nur mit, der Schwerpunkt liege auf dem Weltfrieden. Analysten gehen davon aus, dass die Bemühungen um eine Beendigung des Ukraine-Krieges sowie die Folgen des Konflikts im Iran für die Weltwirtschaft thematisiert werden könnten. Diese Unsicherheit schürt Befürchtungen in der Ukraine, in Europa und auf Taiwan, dass die drei Mächte Absprachen treffen könnten, die zu Lasten dieser Regionen gehen.