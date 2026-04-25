Trump sagt Reise nach Pakistan ab – Vermittlungsversuche ins Stocken geraten

US-Präsident Donald Trump hat die Reise seines Sondergesandten und Schwiegersohns nach Pakistan abgesagt, was die Bemühungen um eine Vermittlung zwischen den USA und dem Iran gefährdet. Trump begründete seine Entscheidung mit Zeitverschwendung und betonte die Stärke der US-Position.

US-Präsident Donald Trump hat die geplante Reise seines Sondergesandten Steve Witkoff und seines Schwiegersohns Jared Kushner nach Pakistan überraschend abgesagt. Die Entscheidung begründete Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social mit den Worten: 'Zu viel Zeitverschwendung durch das Reisen, zu viel Arbeit!

'. Diese Absetzung erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem Pakistan sich intensiv um eine Vermittlung zwischen den USA und dem Iran bemüht und versucht, eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den Konfliktparteien zu organisieren. Die Hoffnungen auf eine solche zweite Runde hatten sich am Freitag erhoben, nachdem der iranische Außenminister Abbas Araqchi in Islamabad eingetroffen war und das Weiße Haus angekündigt hatte, am Samstag eine Delegation nach Pakistan zu entsenden.

Trump äußerte sich auf Truth Social kritisch über die innere Situation im Iran und behauptete, es gebe 'enorme interne Streitigkeiten und Verwirrung' innerhalb der iranischen Führung. Er bezweifelte, wer im Iran tatsächlich die Entscheidungen treffe, und erklärte, dass niemand, 'nicht einmal sie selbst', dies wisse.

Gleichzeitig betonte Trump, dass die USA 'alle Trümpfe in der Hand' hätten und bot dem Iran an, sich direkt an die USA zu wenden, wenn Verhandlungen gewünscht seien: 'Wenn sie sprechen wollen, müssen sie nur anrufen!!!

'. Diese Aussagen wurden zuvor bereits von US-Medien wie Fox News und Axios berichtet. Trump bestätigte gegenüber Fox News, dass er seinen Mitarbeitern die Reise nach Pakistan untersagt habe, da er einen 18-stündigen Flug für unnötig hielt. Auf die Frage von Axios, ob die Absage der Reise eine Wiederaufnahme des Konflikts bedeute, antwortete Trump, dies sei nicht der Fall und dass man noch nicht darüber nachgedacht habe.

Berichten pakistanischer Sicherheitskreise zufolge verließ Araqchi Islamabad bereits, ohne US-Vertreter zu treffen. Die ursprüngliche Ankündigung der Reise von Kushner und Witkoff war von Trumps Sprecherin Karoline Leavitt am Freitag erfolgt, wobei betont wurde, dass die iranische Seite ein persönliches Gespräch gewünscht habe. Araqchi hatte sich am Freitagabend in Islamabad mit dem pakistanischen Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, und später mit dem pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif getroffen.

Die iranische Seite wies jedoch die Darstellung des Weißen Hauses zurück und erklärte, dass kein Treffen mit US-Vertretern geplant gewesen sei, sondern lediglich Gespräche mit den pakistanischen Vermittlern geführt werden sollten. Die Nichtanreise der US-Vertreter verdeutlicht die erheblichen Schwierigkeiten, die derzeit mit dem Zustandekommen diplomatischer Gespräche zwischen den USA und dem Iran verbunden sind. Trump hatte zuvor eine Waffenruhe mit dem Iran einseitig verlängert, ohne ein klares Enddatum zu nennen.

Der Iran hatte zuvor eine Teilnahme an weiteren Verhandlungen in Pakistan abgelehnt. Deutschland und Frankreich haben ihre Bereitschaft signalisiert, sich nach einem Ende des Konflikts an der Sicherung der Straße von Hormuz zu beteiligen. Das deutsche Minenjagdboot 'Fulda' wird in den kommenden Tagen ins Mittelmeer verlegt, um Minen aufzuspüren und zu räumen





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