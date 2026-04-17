Trump's Politik treibt unfreiwillig die globale Energiewende voran

US-Präsident Donald Trumps Politik, die auf fossile Brennstoffe setzt, könnte paradoxerweise die globale Energiewende beschleunigen. Der Ölpreisschock durch den Iran-Konflikt hat weltweit einen Run auf erneuerbare Energien ausgelöst, da deren Kosten kalkulierbar sind und die Versorgungsabhängigkeit reduziert wird. Experten begrüßen diesen Trend und fordern rasches Handeln.

Ironischerweise könnte die Politik von US-Präsident Donald Trump , der im eigenen Land stark auf Erdöl setzt und Projekte für Solar- und Windenergie auf Eis gelegt hat, die globale Energiewende beschleunigen. Der Ölpreis schock, ausgelöst durch den Iran-Konflikt, hat weltweit einen Run auf erneuerbare Energie ausgelöst. Im Gegensatz zu den stark schwankenden Ölpreis en sind die Kosten erneuerbarer Energien kalkulierbar, und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wird reduziert.

Am Donnerstag plädierte der europäische Akademienverbund EASAC, die Dachorganisation der Akademien der Wissenschaften, für ein rasches Handeln in Sachen Energiewende. "Es scheint, dass Europa von einer Energiekrise zur nächsten taumelt", sagte Neven Duic, Professor an der Universität Zagreb und Kovorsitzender des EASAC-Energieprogramms. Die Zeichen der Zeit stehen eindeutig für erneuerbare Energien. Patrice Geoffron, Direktor des Zentrums für Geopolitik, Energie und Rohstoffwirtschaft an der Pariser Universität Dauphine, schrieb Anfang April in "Le Monde", dass Trump – unabsichtlich, aber signifikant – zur Energiewende beiträgt, indem er "die Märkte für fossile Brennstoffe strukturell unberechenbar macht". Wenn Ölpreise aufgrund außenpolitischer Entscheidungen dramatisch schwanken können, dann müssten die Kosten der Energiewende "nun nicht mehr mit einem Szenario stabiler fossiler Brennstoffe verglichen werden", sondern "mit einem Szenario anhaltenden Chaos auf dem Markt". Geoffron sprach von einem "Versicherungswert" dekarbonisierter Technologien. Dieser Wert stelle einen Aufschlag dar, den Wirtschaftsakteure bereit sein sollten zu zahlen, um sich der Bedrohung durch unsichere Preise zu entledigen. Solar- und Windparks sowie Kernkraftwerke würden zu vorhersehbaren Kosten Energie erzeugen. Der Direktor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, sagte der Zeitung "Le Figaro", dass die Energiekrise den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen werde. Bestimmte Technologien, wie Solar- und Windenergie, würden sich schneller weiterentwickeln als andere. "Es wird sehr schnell, innerhalb weniger Monate, auf erneuerbare Energien zurückgegriffen werden." Er rechnete zudem mit einem "Schwung zugunsten der Kernenergie". Tatsächlich will die EU laut Bloomberg nächste Woche konkrete Pläne vorstellen, wie der Ausbau erneuerbarer Energie beschleunigt werden kann. Strom etwa soll geringer besteuert werden als fossile Brennstoffe. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bereits diese Woche eine Abkehr von Öl und Gas hin zu erneuerbaren Energien und Atomkraft gefordert. "Wir zahlen einen sehr hohen Preis für unsere übermäßige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen", sagte von der Leyen. Öl und Gas würden auf absehbare Zeit "die teuerste Option" für Europa bleiben. Schon in den vergangenen Wochen hatten mehrere europäische Regierungen den Ausbau erneuerbarer Energie angekündigt; in Österreich wurde das Gesetz zum beschleunigten Erneuerbaren-Ausbau nach langer Wartezeit vorgelegt. Größtenteils noch stärker vom Ölpreisschock betroffen war in den vergangenen Wochen Asien, wo einige Länder bereits die Rationierung von Treibstoff vornehmen mussten. Auch dort reagierte man. So kündigte der südkoreanische Umweltminister Kim Sung Hwan gegenüber CNBC am Donnerstag an, die Produktion von Solar- und Windenergie bis 2030 fast verdreifachen zu wollen. Der französische Stromkonzern TotalEnergies kündigte ein mehr als zwei Milliarden Dollar schweres Joint Venture mit dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Unternehmen Masdar an. In neun asiatischen Ländern, darunter Indonesien, Japan und die Philippinen, sollen Wind- und Solarenergieproduktion sowie Stromspeicher ausgebaut werden. Sam Butler-Sloss, Forscher des britischen Energie-Thinktanks Ember, sprach gegenüber CBS von einem "Ukraine-Moment" für Asien. "So wie die Ukraine Europa dazu gezwungen hat, seine Abhängigkeit von Gas zu verringern, wird Hormus Asien dazu drängen, seine Abhängigkeit von Öl zu verringern." In einer Analyse des Thinktanks wird ein Vergleich mit dem Ölpreisschock Anfang der 1970er Jahre gezogen. Dieser habe den Aufschwung von Atomkraft verstärkt. Die derzeitige Ölkrise werde ähnlich dazu die Erneuerbaren beflügeln, die noch dazu deutliche Vorteile gegenüber Nuklearenergie hätten. Sie könnten viel rascher installiert werden und hätten weit geringere laufende Kosten. Doch auch in den USA ist Solar- und Windenergie auf dem Vormarsch, auch wenn Trump versucht zu bremsen. Er hatte am Tag seines neuen Amtsantritts am 20. Jänner 2025 ein Dekret gegen den Ausbau der Windenergie unterzeichnet. Innenminister Doug Burgum ordnete an, dass alle Genehmigungen für Wind- und Solarprojekte seine persönliche Unterschrift erfordern. Das Thema ist mittlerweile Stoff für juristische Auseinandersetzungen. So haben fast die Hälfte aller US-Bundesstaaten die Trump-Regierung wegen der Streichung eines milliardenschweren Förderprogramms für Solarenergie verklagt





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