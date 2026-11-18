Das historische Dreieckstreffen der Staatschefs in Shenzhen weckt Ängste vor einer neuen Yalta-Konferenz. Kleinere Staaten fürchten, über ihre Zukunft ohne Mitbestimmung zu entscheiden.

US-Präsident Donald Trump traf am Donnerstag in Shenzhen auf seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping und den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieses erste direkte Dreiergespräch der drei führenden Weltmächte markiert einen historischen Wendepunkt in der internationalen Diplomatie und löst in Europa intensive Befürchtungen aus. Beobachter warnen vor einer Wiederholung der Geopolitik von 1945, bei der die Zukunft kleinerer Nationen ohne deren Zutun entschieden wurde. Die Sorge vor einem neuen Jalta-Szenario wächst rasant, da die Teilnehmer offenbar über die Neuordnung der globalen Machtverhältnisse verhandeln.

Historische Ängste vor neuer Machtordnung

Die Befürchtungen der europäischen Staaten basieren auf historischen Parallelen zur Konferenz von Jalta im Jahr 1945. Damals legten die Staatschefs der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion die Nachkriegsordnung Europas fest, während betroffene kleinere Staaten keinen Einfluss auf die Entscheidungen nahmen. Kritiker sehen in dem Treffen in Shenzhen eine moderne Entsprechung dieses Modells. Die Angst besteht darin, dass die drei Großmächte die weltpolitische Agenda diktieren könnten, während andere Nationen zum bloßen Objekt der Verhandlungen werden. Diese Dynamik führt zu der Befürchtung, dass Europa und die Ukraine bei der Suche nach einem Friedensweg möglicherweise übergangen werden.

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Putins Strategie gegen westlichen Einfluss

Wladimir Putin nutzt das Treffen in China gezielt, um den westlichen Einfluss auf die Ukraine-Krise weiter zu minimieren. Nach Berichten der Bild-Zeitung lehnte der russische Präsident westliche Einmischung in den Angriffskrieg gegen die Ukraine kategorisch ab. Stattdessen kritisierte er die bestehenden Sanktionen und erklärte, Europa befinde sich in einem demütigenden Niedergang. Ziel des Kreml-Chefs ist es, gemeinsam mit Donald Trump und Xi Jinping eine neue Sicherheitsordnung für den europäischen Kontinent auszuhandeln. Dabei möchte er die Rolle Europas auf eine mögliche Lösung des Krieges auf ein Minimum reduzieren. Moskau bevorzugt eine direkte Einbindung der Großmächte, um die eigene strategische Position zu festigen.

Ukraine und Europa als Verhandlungsmasse?

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte seine tiefen Bedenken gegenüber einer solchen Entwicklung. Er warnte davor, dass es nicht zu einer weiteren Aufteilung der Einflusssphären kommen darf, die als Jalta 2, 3 oder 4 bezeichnet werden könnte. Orysia Lutsevych vom Londoner Thinktank Chatham House bestätigt, dass diese Ängste nicht nur in Kiew, sondern bei vielen kleineren Staaten um sich greifen. Die Expertin warnt zudem, dass Putin das Treffen in erster Linie als massive Propagandakampagne im eigenen Land inszeniert. Für die Ukraine besteht das konkrete Risiko, dass ihre Sicherheit als Tauschobject für größere geopolitische Vereinbarungen dient.

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Taiwan und Iran als weitere Konfliktherde

Neben der Ukraine droht auch Taiwan in den Schatten der Großmachtpolitik zu geraten. Peking betrachtet die selbstverwaltete Insel als integralen Bestandteil seines Staatsgebiets und schließt militärische Gewalt zur Wiedervereinigung nicht aus. Sollte Donald Trump mit Putin und Xi über die Sicherheitsinteressen Europas verhandeln, könnte dies von China als grünes Licht für harte Schritte gegen Taiwan interpretiert werden. Gleichzeitig könnte der US-Präsident sein Gewicht im Konflikt mit dem Iran einsetzen. Da Russland enge Verbindungen zu Teheran pflegt und China zu den wichtigsten Abnehmern iranischen Öls zählt, hofft Trump auf deren Druck für eine diplomatische Lösung. Dies soll Zugeständnisse beim iranischen Atomprogramm erzwingen und die innenpolitische Last für die USA verringern.

Kritik aus den USA und Expertenwarnungen

Auch in den Vereinigten Staaten lösen die Gespräche massive Diskussionen aus. Jonathan Czin, China-Experte und ehemaliger CIA-Analyst, sieht im Gipfel eine beunruhigende Botschaft an die Welt. Er kritisiert, dass Trumps Fokus eindeutig auf der Koordination der Großmächte liegt und die Gestaltung der Weltordnung durch wenige Akteure im Vordergrund steht. Eine ähnliche Einschätzung vertritt Tsiporah Fried vom Hudson Institute. Die Verteidigungsexpertin warnt, dass das Treffen das Signal sendet, dass eine kleine Gruppe mächtiger Staaten über die Sicherheit und Zukunft anderer Länder entscheidet. Genau diese Abneigung gegen die Demokratie und die Selbstbestimmung kleinerer Nationen ist es, die weltweit für Unruhe sorgt und die Grundlagen der bestehenden internationalen Ordnung untergräbt.