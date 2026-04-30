Trump prüft Truppenreduktion in Deutschland – Putin signalisiert Waffenruhe in der Ukraine – Österreichische Kontrollen gegen falsche Rabattaktionen – König Charles III. in New York

Der US-Präsident erwägt eine Reduzierung der in Deutschland stationierten Truppen, während Putin eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg anbietet. In Österreich wurden zahlreiche Verstöße bei Rabattaktionen festgestellt, und König Charles III. besuchte die 9/11-Gedenkstätte in New York.

Der US-Präsident hat angekündigt, eine mögliche Reduzierung der in Deutschland stationierten Truppen zu prüfen. Diese Ankündigung erfolgte über die Plattform Truth Social. Der CDU-Politiker Friedrich Merz hatte zuvor die USA dafür kritisiert, dass sie keine klare Exit-Strategie für den Konflikt im Iran vorweisen könnten.

Ob Trumps Drohungen ernst gemeint sind, bleibt abzuwarten, da er bereits in der Vergangenheit mehrfach mit Truppenabzügen gedroht hatte, ohne diese jedoch umzusetzen. Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben in einem Telefonat über eine befristete Waffenruhe im Ukraine-Krieg gesprochen. Nach Angaben aus dem Kreml ist Putin bereit, während der Feierlichkeiten zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg am 9. Mai eine Feuerpause einzurichten.

Der russische Präsident wünscht sich einen störungsfreien Feiertag, da Drohnenangriffe und ukrainische Raketenattacken zunehmend auch in Moskau spürbar sind. Im Herbst 2025 hat das österreichische Wirtschaftsministerium eine großangelegte Aktion gegen falsch gekennzeichnete Rabattaktionen gestartet. Zwischen September und Oktober wurden landesweit rund 1.400 Kontrollen durchgeführt. Auffällig ist, dass trotz nur etwa eines Drittels der Kontrollen in Wien 84 Prozent der Verstöße dort festgestellt wurden, was zu Verwaltungsstrafen führte.

Die Grünen üben scharfe Kritik an dieser Ungleichheit. Am dritten Tag seines Staatsbesuchs in den USA hat der britische König Charles III. die Gedenkstätte für die fast 3.000 Todesopfer der Anschläge vom 11. September 2001 in New York besucht. Der britische Monarch demonstrierte während seines Aufenthalts, dass er eine diplomatische Allzweckwaffe seines Landes ist.

Wie er Kritik an der Trump-Regierung äußerte, ohne den Präsidenten zu brüskieren, macht ihm so schnell niemand nach, wie Thomas Vieregge in einem Kommentar schreibt





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