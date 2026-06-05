Trump plant Monumentale Promenade und Triumphbogen in Washington trotz Rechtsstreit um Kennedy Center

Der Präsident setzt auf große Bauprojekte am Lincoln Memorial und am Potomac, während ein Gerichtsurteil das Kennedy Center von seiner Namensänderung befreit.

US-Präsident Donald Trump arbeitet intensiv an einem umfassenden Sanierungsprojekt für die Hauptstadt Washington , das sowohl eine neue Promenade am berühmten Lincoln Memorial als auch einen monumentalen Triumphbogen am gegenüberliegenden Ufer des Potomac-Flusses beinhaltet.

Die geplante Trump-Promenade soll sich vom Lincoln Memorial entlang einer großzügigen Grünfläche bis zum Ufer erstrecken und den Besuchern einen spektakulären Blick auf das Denkmal sowie den Fluss ermöglichen. Trump betonte in einer Online‑Verlautbarung, dass die neue Anlage nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch ein Zeichen für die Wiederbelebung amerikanischer Werte sein werde. Die Promenade soll mit breiten Gehwegen, Sitzbereichen, Kunstausstellungen im Freien und einer Reihe von einladenden Cafés ausgestattet werden, um sowohl Einheimische als auch Touristen anzuziehen.

Darüber hinaus plant das Weiße Haus die Errichtung eines 76 Meter hohen Triumphbogens, der als höchstes Bauwerk seiner Art in den Vereinigten Staaten gelten soll. Der Bogen wird aus modernem Stahlbeton gebaut und mit Glasfassaden versehen, die bei Sonnenuntergang in verschiedenen Farben leuchten. Entwickler des Projekts betonen, dass das Bauvorhaben den städtischen Raum neu definieren und als Symbol für den Fortschritt der Nation dienen werde.

Eine US‑Planungskommission hat das Vorhaben am Donnerstag in einer Sitzung vorangeschoben und die ersten Genehmigungen erteilt, wobei jedoch mehrere juristische Hürden zu bewältigen sind. Ein besonders kontroverser Aspekt betrifft die Namensgebung des Kennedy Centers, eines renommierten Kulturhauses in Washington. Im Dezember hatte Trump sein Namensschild an der Fassade des Centers anbringen lassen, doch ein Bundesrichter entschied Ende Mai, dass eine derartige Umbenennung ausschließlich durch einen Beschluss des US‑Kongresses erfolgen dürfe.

Infolgedessen wurde das Kennedy Center angewiesen, bis Mitte Juni sämtliche Dokumente und Beschilderungen wieder mit seinem ursprünglichen Namen zu versehen. Das Urteil hat zu breiten Diskussionen in der Kulturszene und unter Politikern geführt, da es die Grenzen der präsidialen Befugnisse in Fragen der Kulturpolitik verdeutlicht. Trotz dieses Rückschlags bleibt Trump zuversichtlich, dass das Gesamtprojekt weiter voranschreitet, und plant, die nächsten Bauabschnitte im Sommer zu starten.

Kritiker warnen jedoch vor den hohen Kosten und der möglichen Verdrängung von bestehenden öffentlichen Räumen, während Befürworter die langfristigen wirtschaftlichen Vorteile und die Steigerung des internationalen Ansehens der Stadt betonen. Die laufenden Debatten um die Trump‑Promenade und den Triumphbogen verdeutlichen die Spannungen zwischen Visionen für nationale Symbolik und den rechtlichen sowie finanziellen Rahmenbedingungen, die solche Großprojekte begleiten.

Der Ausgang dieses Vorhabens wird nicht nur die städtebauliche Landschaft Washingtons prägen, sondern auch ein Signal für die Rolle des Präsidenten im öffentlichen Raum senden





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