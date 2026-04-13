Trump ordnet Blockade der Straße von Hormuz an: Eskalation droht, Ölpreise steigen

Die von Donald Trump angeordnete Blockade der Straße von Hormuz verschärft die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Die Ankündigung hat unmittelbare Auswirkungen auf die Ölpreise und löst eine Reihe von Reaktionen aus Teheran aus, die von Trotz bis zu Drohungen reichen. Experten warnen vor möglichen weiteren Eskalationsstufen, während die Welt auf die nächste Entwicklung in dieser angespannten Situation wartet.

Ab 16 Uhr MESZ tritt eine von Donald Trump angeordnete Blockade der Straße von Hormuz in Kraft, die alle Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, betrifft. Das US-Regionalkommando Centcom gab dies auf der Plattform X bekannt. Gleichzeitig berichtet das 'Wall Street Journal', dass Trump auch begrenzte Militärschläge in Erwägung zieht, um die festgefahrenen Verhandlungen wieder in Gang zu bringen.

Diese Ankündigung und die damit verbundene Unsicherheit haben direkte Auswirkungen auf die globalen Ölmärkte. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni stieg zur Eröffnung auf 102,50 US-Dollar, nachdem er vor den Verhandlungen bei 95,20 Dollar gelegen hatte. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf reagierte umgehend auf X mit einem zynischen Kommentar an die US-Bevölkerung, in dem er die steigenden Spritpreise thematisierte. Ghalibaf leitete die Verhandlungen in Islamabad, Pakistan, für den Iran und deutete die amerikanischen Drohungen als Zeichen der Ratlosigkeit an, die die USA seit Beginn des Konflikts mit Israel zu verzeichnen scheinen. Trump will mit der Blockade verhindern, dass der Iran Gebühren für die Durchfahrt durch die strategisch wichtige Meerenge verlangt und gleichzeitig die Öleinnahmen des Landes beschneiden. Der Iran ist ein bedeutender Ölproduzent, und die Straße von Hormuz ist für seine Exporte von entscheidender Bedeutung. Die iranische Reaktion auf die Blockade-Ankündigung ist von einer Mischung aus Trotz und Warnungen geprägt. Der Sprecher des Sicherheitsausschusses im iranischen Parlament, Ebrahim Rezaei, bezeichnete Trumps Ankündigung als 'Bluff' und warnte auf X, dass jede Umsetzung als Militäroperation gewertet und entsprechend beantwortet würde. Die Revolutionsgarden warnten vor einer Annäherung von Militärschiffen an die Straße von Hormuz, da dies als klarer Verstoß gegen die seit Mittwoch geltende Waffenruhe betrachtet würde. Das 'Wall Street Journal' zitiert US-Verteidigungsbeamte, die erklären, dass die Blockade den USA Zeit verschaffen soll, Minen zu räumen und eine sichere Passage für Handelsschiffe einzurichten. Allerdings würde eine erneute Eskalation durch iranische Angriffe diese Bemühungen gefährden. Experten wie Farzin Nadimi vom Washington Institute weisen auf die anhaltende Bedrohung durch die iranische Flotte schneller Angriffsboote hin, die nach wie vor in der Lage ist, die Straße von Hormuz zu kontrollieren. Danny Citrinowicz, ein Experte für iranische Angelegenheiten, äußerte die Vermutung, dass der Iran möglicherweise die Entschlossenheit der USA testen könnte, indem er Teile der US-Marine ins Visier nimmt. Hamidreza Azizi, ebenfalls Iran-Forscher, befürchtet, dass der Iran die Huthi-Miliz im Jemen dazu ermutigen könnte, die Meerenge Bab al-Mandab und damit die Zufahrt zum Roten Meer und zum Suezkanal unter Beschuss zu nehmen. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim warnte auf X, dass der Iran im Falle einer Blockade der Straße von Hormuz auch die Kontrolle über die Meerenge von Bab al-Mandab verlieren würde. Israelische Medien berichten zudem über Vorbereitungen der israelischen Streitkräfte auf einen möglichen erneuten Konflikt mit dem Iran. Donald Trump signalisierte währenddessen in einem Statement, dass er es 'egal' sei, ob der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehre oder nicht. Diese Aussage unterstreicht die wachsende Spannungen und das Fehlen eines klaren Weges zur Deeskalation. Das US-Regionalkommando Centcom präzisierte auf X, dass die Seeblockade iranische Häfen am Persischen Golf und am Golf von Oman einschließt und gegen Schiffe aller Nationen durchgesetzt wird. Trump hatte zuvor auf Truth Social erklärt, dass Schiffe, die eine 'illegale Maut' entrichten, keine sichere Passage haben werden. Er hatte dem Iran ein Ultimatum gestellt, den freien Schiffsverkehr wiederherzustellen, und mit Angriffen auf wichtige Infrastruktur gedroht. Kurz vor Ablauf dieser Frist hatten sich Washington und Teheran auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt, auf die am Samstag direkte Verhandlungen unter Vermittlung Pakistans in Islamabad folgten. Diese Verhandlungen führten jedoch zu keinem greifbaren Ergebnis. Pakistan hat beide Seiten dazu aufgerufen, die Waffenruhe einzuhalten und seine Vermittlerrolle fortzusetzen. Die Situation bleibt hochgradig volatil, und die Zukunft der Verhandlungen und die Stabilität der Region sind ungewiss. Der Ausgang der Krise hat weitreichende Implikationen für die globale Energiesicherheit und die geopolitische Landschaft





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Straße Von Hormuz Iran USA Donald Trump Ölpreise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump: 'Beginnen jetzt mit der Räumung der Straße von Hormuz'WASHINGTON. Das US-Militär startet nach Angaben von Präsident Donald Trump die Öffnung der Straße von Hormuz.

Read more »

Straße von Hormuz: Trump kündigt Militäreinsatz an – Iran droht mit AngriffAlle Nachrichten aus Vorarlberg und den Gemeinden sowie aktuelle News aus Österreich und der Welt mit vielen Themen wie Sport, Politik, Stars, uvm.

Read more »

Trump droht mit Blockade der Straße von HormusInmitten der anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran droht Ex-Präsident Donald Trump mit einer vollständigen Blockade der Straße von Hormus. Nach gescheiterten Gesprächen zwischen den USA und dem Iran kündigte Trump an, alle Schiffe am Ein- und Ausfahren zu hindern und Seeminen zu zerstören, falls der Iran keine Zugeständnisse im Atomprogramm macht.

Read more »

Trump droht mit Blockade der Straße von Hormus nach gescheiterten GesprächenUS-Präsident Trump kündigt die Blockade der Straße von Hormus an und droht mit militärischen Maßnahmen nach dem Scheitern von Friedensgesprächen mit dem Iran in Islamabad. Die US-Marine soll Schiffe am Ein- und Ausfahren hindern und Seeminen zerstören. Trump wirft dem Iran vor, Zusagen nicht eingehalten zu haben.

Read more »

Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormuz anUS-Präsident Donald Trump hat nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Iran eine Seeblockade der Straße von Hormuz angekündigt. Die US-Marine soll alle Schiffe am Ein- und Ausfahren hindern und Schiffe mit "illegalen Mautgebühren" abfangen. Trump begründet den Schritt mit Drohungen aus Teheran und droht mit militärischer Gewalt im Falle von Angriffen. Er deutet auch die Beteiligung anderer Staaten an.

Read more »

Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormuz an nach gescheiterten Verhandlungen mit IranNach gescheiterten Verhandlungen mit dem Iran droht US-Präsident Trump mit einer Seeblockade der Straße von Hormuz. Dies erfolgte nach direkten Gesprächen in Islamabad, die ohne greifbares Ergebnis blieben. Die Blockade soll den Schiffsverkehr beeinträchtigen und wird mit Drohungen aus Teheran begründet. Weitere Verhandlungen sind offen.

Read more »