Trump macht Oval Office zum Nationaldenkmal

US-Präsident Donald Trump hat das Oval Office und den Kabinettsraum unter Denkmalschutz gestellt. Dies erschützt zukünftigen Präsidenten radikale Umbauten ohne Parlamentszustimmung.

US-Präsident Donald Trump hat das Oval Office offiziell zum Nationaldenkmal erklärt. Diese Maßnahme soll künftigen Amtsinhabern den Zugang zur radikalen Umgestaltung ihres offiziellen Arbeitszimmers ohne Zustimmung des Parlaments theoretisch unmöglich machen.

Rechtlicher Schutz der Architektur

Bei der Unterzeichnung der entsprechenden Anordnung im Weißen Haus erklärte Trump, dass der Denkmal-Status auch für den angrenzenden Kabinetts-Sitzungssaal gilt. Dort waren zuvor unter anderem die Kronleuchter erneuert worden. Die Verordnung zielt darauf ab, wesentliche architektonische Elemente beider Räume erheblich zu verändern. Damit wird es für zukünftige Präsidenten schwieriger, diese historischen Räume eigenmächtig umzugestalten.

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Kritik an Trumps Gold-Design

Das Oval Office ist der bekannteste Raum im Weißen Haus und wurde in den vergangenen Jahrzehnten auf unzähligen Fotos festgehalten. Die Inneneinrichtung spiegelt stets den Stil des jeweiligen Präsidenten wider. Trump gestaltete den Raum in seiner zweiten Amtszeit besonders aufwendig um und ließ massenhaft Goldornamente an den Wänden anbringen. Diese Renovierung sorgte immer wieder für Spott von Kritikern auf beiden Seiten des politischen Spektrums.

Obamas heftige Reaktion auf den Stil

Ex-Präsident Barack Obama äußerte sich kürzlich während eines Auftritts im Parlamentswahlkampf sehr kritisch zum Design. Er meinte, Trump sollte eher in einem TV-Sender zu sehen sein, der sich auf Hausbau und Inneneinrichtung spezialisiert. In einer direkten Anspielung verglich Obama das Oval Office mit einem Zustand, als hätte Saddam Hussein eine Cheesecake Factory eröffnet. Dies bezog sich auf den überladenen Luxus in Palastbauten des früheren irakischen Diktators und den als kitschig empfundenen Dekor der US-Restaurantkette.

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Weitere Bauprojekte und politische Lage

Trump ließ bereits den Ostflügel des Weißen Hauses abreißen, um Platz für einen riesigen Ballsaal zu machen. Er bezeichnet diesen als den besten der Welt, während Denkmalschützer gegen das Projekt vorgehen. Der Ballsaal darf jedoch zunächst weitergebaut werden. Bei öffentlichen Auftritten sprach Trump hauptsächlich von seinen Architekturprojekten, darunter ein umstrittener Triumphbogen und ein neu anzulegender historischer Golfplatz in Washington.

Auswirkungen nach den Midterms

Die Demokraten konnten bei den Midterms am Dienstag einen erdrutschartigen Sieg verbuchen. Ab Beginn der neuen Legislaturperiode im Jänner haben sie die Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses. Derzeit kontrollieren die Republikaner das Repräsentantenhaus und den Senat. Die neue Mehrheitsverteilung könnte die Umsetzung weiterer Bauprojekte von Trump erschweren.