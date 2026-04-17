Trump lehnt NATO-Hilfe ab – Europa plant eigenen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus

US-Präsident Donald Trump weist eine mögliche NATO-Unterstützung für die Sicherung der strategisch wichtigen Straße von Hormus zurück und kritisiert das Militärbündnis scharf. Währenddessen beraten europäische Staats- und Regierungschefs über einen eigenen maritimen Einsatz zur Gewährleistung der freien Schifffahrt in der Region.

Inmitten der angespannten Lage in der Straße von Hormus hat US-Präsident Donald Trump eine mögliche Unterstützung durch die NATO kategorisch abgelehnt. Er teilte auf seiner Onlineplattform Truth Social mit, dass die NATO ihn kontaktiert habe, ob Hilfe benötigt werde. Trumps Antwort war jedoch unmissverständlich: 'Ich habe ihnen gesagt, sie sollen wegbleiben, es sei denn, sie wollen einfach nur ihre Schiffe mit Öl beladen.' Diese Äußerungen spiegeln seine wiederholt geäußerte Kritik am Nordatlantikpakt wider, den er als 'nutzlos' bezeichnete, insbesondere in Zeiten, in denen er nach eigener Auffassung Unterstützung gebraucht hätte.

Das westliche Verteidigungsbündnis nannte er erneut einen 'Papiertiger', eine Metapher, die seine Einschätzung der militärischen Schlagkraft und der strategischen Relevanz der NATO im aktuellen geopolitischen Kontext ausdrückt. Unklar bleibt dabei, ob sich Trumps Kritik pauschal gegen die gesamte NATO richtet oder sich spezifische Mitgliedsstaaten im Visier befinden. Unabhängig von Trumps Haltung haben sich rund 30 Staats- und Regierungschefs in Paris zu Gesprächen über einen internationalen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus zusammengefunden.

Diese Region ist von immenser Bedeutung für den globalen Öl- und Gashandel. Unter den Teilnehmern befanden sich hochrangige Vertreter wie der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. Nach den Beratungen kündigte Starmer an, dass Großbritannien und Frankreich die Führung eines gemeinsamen Einsatzes übernehmen würden, sobald die Umstände dies zulassen. Mehr als ein Dutzend Staaten hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt, was auf eine breitere internationale Koalition hindeutet, die sich von Trumps Isolationismus abgrenzt.

Die Beziehungen zwischen den USA und anderen NATO-Staaten sind im Zuge der jüngsten Entwicklungen im Iran, die als 'Iran-Krieg' bezeichnet werden, stark belastet. Viele europäische Nationen betrachten Trumps Vorgehen in der Region mit großer Skepsis und werfen dem US-Präsidenten seinerseits mangelnde Kooperation und Unterstützung vor, während Trump im Gegenzug den NATO-Partnern Untätigkeit vorwirft.

Der Iran hatte Ende Februar, zu Beginn des sogenannten 'Iran-Kriegs', die Straße von Hormus, eine der weltweit wichtigsten Seestraßen für den Energieverkehr, de facto für die Handelsschifffahrt blockiert. In einer jüngsten Entwicklung kündigte der Iran am Freitag an, die Meerenge im Rahmen einer bestehenden Waffenruhe wieder für den zivilen Schiffsverkehr zu öffnen. Trump kommentierte diese Entwicklung auf Truth Social mit der Behauptung, der Iran habe zugestimmt, die Straße von Hormus 'nie wieder zu schließen' und sie 'nicht mehr als Waffe gegen die Welt einzusetzen'.

Des Weiteren erklärte der US-Präsident, der Iran habe mit amerikanischer Hilfe alle Seeminen entfernt oder sei dabei, dies zu tun. Diese Aussagen deuten auf eine potenziell positive Entwicklung hin, die jedoch im Kontext der komplexen diplomatischen und militärischen Auseinandersetzungen in der Region betrachtet werden muss. Die europäische Initiative zur Sicherung der Straße von Hormus unterstreicht die Notwendigkeit einer multilateralen Antwort auf die Herausforderungen der globalen Sicherheit, die über die bilateralen Spannungen zwischen den USA und dem Iran hinausgeht und eine eigenständige europäische Handlungsfähigkeit demonstriert.





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