Der US-Präsident Donald Trump hat Apple mit neuen Strafzägen belegt, weil er die US-Regierung nicht informiert habe, wie viel Geld Apple an die Regierung von China schickt. Apple hat die Strafzägen als "unfair" bezeichnet und die US-Regierung kritisiert, weil sie die Strafzägen "politisch motiviert" seien.

Trump greift für Apple in die Kasse Der US-Präsident Donald Trump hat Apple mit einem neuen Strafzägen belegt, weil er die US- Regierung nicht informiert habe, wie viel Geld Apple an die Regierung von China schickt.

Trump hat die Strafzägen im Rahmen seiner Rolle als US-Präsident und nicht als Einzelperson erlassen. Apple hat die Strafzägen als "unfair" bezeichnet und die US-Regierung kritisiert, weil sie die Strafzägen "politisch motiviert" seien. Trump hat die Strafzägen im Rahmen seiner Rolle als US-Präsident und nicht als Einzelperson erlassen. Apple hat die Strafzägen als "unfair" bezeichnet und die US-Regierung kritisiert, weil sie die Strafzägen "politisch motiviert" seien





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