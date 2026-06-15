Trump kündigt vollständige Öffnung der Straße von Hormus ab Freitag an und bestätigt digitales Iran-Abkommen

US-Präsident Donald Trump hat die sofortige und vollständige Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus ab dem kommenden Freitag angekündigt. Zudem bestätigte er die digitale Unterzeichnung eines neuen Abkommens mit dem Iran, das nach Angaben aus Washington bereits von ihm, Vizepräsident Vance und dem iranischen Chefunterhändler signiert wurde. Frankreichs Präsident Macron bot militärische Unterstützung zur Sicherung der Schifffahrt an, die Trump jedoch zurückwies. Das Treffen zwischen beiden verlief angespannt, möglicherweise beeinflusst durch Drohungen Trumps mit Strafzöllen auf französische Produkte.

Der US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die Straße von Hormus bereits ab Freitag wieder vollständig geöffnet sein soll. Ein neues Abkommen mit dem Iran wurde nach seinen Angaben bereits digital unterzeichnet.

Trump erklärte, der Iran-Deal werde der Welt viel Erfolg bringen. Ob er persönlich bei der Unterzeichnung anwesend sein wird, ließ er offen, sagte aber, er könnte involviert sein. Als möglicher Ort für die feierliche Unterzeichnung wird Genf genannt. Ein hoher Vertreter aus Washington bestätigte, dass Trump, Vizepräsident Vance und der iranische Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf das Abkommen bereits digital signiert haben.

Eine Bestätigung aus Teheran steht jedoch noch aus. Der Text des Abkommens soll Trump zufolge irgendwann nach Freitag veröffentlicht werden. Er betonte, es sei ein starker Text.

Außerdem versicherte er, dass für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus keine Maut oder Gebühren erhoben werden. Die Meerenge werde offen und gebührenfrei sein. Gleichzeitig räumte er ein, dass es darüber einen kleinen Streit gegeben habe. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bot Trump erneut militärische Unterstützung an, um den Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Meerenge abzusichern.

Dieses Angebot wies Trump jedoch größtenteils zurück. Er sagte, aufgrund des neuen Abkommens brauche man nicht viel Hilfe, fügte aber gönnerhaft hinzu, es sei keine schlechte Idee, ein oder zwei Schiffe einiger Länder dort zu haben. Macron hatte zuvor erklärt, dass Frankreich innerhalb weniger Tage Militärflugzeuge, Fregatten und den Flugzeugträgerverband Charles de Gaulle rund um die Straße von Hormus entsenden könne. Bei der Pressebegegnung vor ihrem Gespräch wirkten Trump und Macron eher reserviert.

Ihr Händedruck war kurz und höflich, ganz anders als bei früheren Treffen. Macron hatte Trump auch nicht wie angekündigt vor dem Hotel empfangen. Das Treffen verzögerte sich nach Trumps Ankunft um eine Stunde. Aus Macrons Umfeld hieß es, dies liege daran, dass sein Gespräch mit Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva länger gedauert habe als geplant.

Als Hintergrund könnten Trumps neue Drohungen mit Strafzöllen auf französischen Wein und Champagner gelten, falls Frankreich seine Digitalsteuer nicht abschafft. Zudem wurde Macron kritisiert, dass er Trump zu sehr entgegenkomme, etwa weil er Themen wie den Klimawandel nicht auf die Gipfelagenda gesetzt habe





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