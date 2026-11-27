Trump kündigt neue Sonderzölle von 15 bis 20 Prozent an. Für EU-Waren gilt eine Obergrenze von 15 Prozent, für Österreichs Exporteure bleibt die Unsicherheit.

US-Präsident Donald Trump hat neue Sonderzölle angekündigt, und zwar diese Woche. Die Trump-Regierung will damit gegen eine Vielzahl an Handelspartnern vorgehen. Für Österreichs Exporteure ändert sich vorerst wenig, wie heimische Unternehmen der Tageszeitung Die Presse berichten. Trotzdem treffen die Zölle die Betriebe spürbar, vor allem wegen der Planungsunsicherheit.

Die Ankündigung war aus mehreren Gründen erwartbar. Die Untersuchung, auf der die neuen US-Zölle letztlich fußen, wurde bereits im März angestoßen. Nach der Niederlage bei den Midterm-Wahlen wurde zudem klar, dass sich Trump stärker auf Außen- und Handelspolitik konzentrieren würde. Beide Häuser des US-Kongresses sind nun in demokratischen Händen, in der Außen- und Handelspolitik kann der republikanische Präsident jedoch weiterhin relativ frei regieren.

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Neue Sonderzölle ersetzen bestehende Tarife

Die neuen Sonderzölle sollen zwischen 15 und 20 Prozent liegen. Trumps Handelsbeauftragter Jamieson Greer kündigte an, dass die Sätze zielgerichtet eingesetzt würden. Für Handelspartner wie die EU, Korea und Taiwan soll demnach eine Obergrenze von 15 Prozent gelten.

Bisher gilt für die meisten EU-Waren ein Zollsatz von zehn Prozent. Die neuen Zölle werden jedoch nicht auf bestehende Tarife draufgeschlagen, sondern sollen diese ersetzen. Als offizielle Begründung nennt die US-Regierung Industriesubventionen, die angeblich zu Überproduktionen führen.

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Das Forschungsinstitut Oxford Economics hat berechnet, dass die neuen Zölle den effektiven US-Zollsatz von derzeit 9,9 Prozent im schlimmsten Fall auf 11,1 Prozent erhöhen würden. Für EU-Waren steigt der effektive Satz laut diesen Berechnungen nur marginal auf knapp mehr als zehn Prozent. Die Auswirkungen bleiben damit überschaubar, wenn Sonderzölle, Warenströme und Handelsabkommen berücksichtigt werden.

Unternehmen fürchten vor allem die Unsicherheit

Für viele Betriebe sind verlässliche Rahmenbedingungen wichtiger als die konkrete Zollhöhe. Matthias Egarter, Chef von Lindner-Recyclingtech, sagte der Presse, dass verlässliche Handelsbedingungen für ein exportorientiertes Maschinenbauunternehmen wie seines entscheidend seien. Seine Kunden investierten langfristig und bräuchten entsprechende Planungssicherheit.

Egarter betonte, dass die tatsächliche Auswirkung aufs Geschäft davon abhänge, wie die angekündigten Zölle konkret umgesetzt werden und ob sie Bestand haben. Genau dieser Punkt ist offen, denn die Rechtsgrundlage hat sich bereits verändert. Trump hatte im April 2025 den 'Liberation Day' ausgerufen und hohe Zölle auf Einfuhren aus zahlreichen Ländern verhängt.

Das US-Höchstgericht kippte diese Zölle, die auf dem International Emergency Economic Powers Act aus dem Jahr 1977 beruhten, im laufenden Jahr wieder. Nun dient der Regierung Section 301 des Trade Act aus dem Jahr 1974 als Rechtsgrundlage. Dabei geht es um unfaire Handelspraktiken anderer Länder, allen voran China. Die neuen Zölle haben nach Einschätzung der Presse deutlich bessere Chancen, rechtlich Bestand zu haben.

Weitere Untersuchungen könnten neue Zollwellen auslösen

Die aktuellen Sonderzölle könnten nur der Auftakt sein. Mehrere weitere Untersuchungen, die ebenfalls Section 301 als Grundlage für neue Zölle liefern dürften, sind noch offen. Im Herbst legte das Handelsministerium einen Bericht über Sicherheitsrisiken durch den Import von Robotik und Industriemaschinen vor.

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Daraufhin gab Trump dem Ministerium eine Frist von 180 Tagen, um die Sicherheitsbedenken mit den Handelspartnern zu besprechen und Abkommen zu erzielen. Ein Bericht zu Importen von Medizingütern ist ebenso noch in Arbeit wie Berichte zu Anthrazitkohle, die in der Stahlproduktion gebraucht wird, zum Schutz geistigen Eigentums in Vietnam und zur Preisregulierung von Arzneimitteln in Deutschland.

Andreas Ludwig, Vorstand der Management Trust Holding und Vorsitzender des Kuratoriums der American Chamber of Commerce in Austria (AmCham), erwartet, dass die Unsicherheit anhalten wird. Er rechnet damit, dass sie über das Ende von Trumps Amtszeit in zwei Jahren hinaus bestehen bleibt. Ludwig sagte der Presse, dass die Unsicherheit mit einer neuen Präsidentschaft nicht abrupt enden werde.

Die Verunsicherung könnte auch gezieltes Kalkül der Trump-Regierung sein. Wenn die Unsicherheit lange genug groß bleibt, entsteht für Unternehmen ein Anreiz, lokale Wertschöpfungsketten aufzubauen und in den USA zu investieren. Wer vor Ort produziert und auf lokale Zulieferer setzt, muss sich um Zölle nicht weiter kümmern.

Die bisherigen Kosten für österreichische Unternehmen, die in die USA exportieren, sind laut Ludwig beträchtlich und hängen längst nicht nur von der Höhe der Zölle ab. Auch vergleichsweise kleine Änderungen bei den US-Zöllen können zu schmerzhaften Mehrkosten führen. Ludwig, der zudem in den Aufsichtsräten mehrerer Industrieunternehmen sitzt, sagte: Die Abwicklung der Zölle ist ein riesiger Aufwand. Die später gekippten Zölle wurden beispielsweise in unterschiedlichen Importhäfen unterschiedlich gehandhabt.