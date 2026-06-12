Trump kündigt Einigung mit Iran an, doch Teheran dementiert sofort

US-Präsident Donald Trump behauptet, ein Rahmenabkommen mit dem Iran sei nahe. Während er von einer Unterzeichnung am Wochenende spricht, dementiert der Iran umgehend und bestreitet, dass ein Text finalisiert wurde. Gleichzeitig setzt Trump seine Drohungen mit militärischen Maßnahmen aus, nachdem er zuvor Angriffe abgesagt hat. Israel sichert Unterstützung zu, doch die zentralen Streitpunkte wie das iranische Atomprogramm und die Straße von Hormuz bleiben umstritten.

US-Präsident Donald Trump behauptete erneut, dass sein Land kurz vor einem Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges stehe. In einer Äußerung im Weißen Haus sprach er von einer großartigen Einigung, deren Dokumente bald fertiggestellt und möglicherweise bereits an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden könnten.

Diese Darstellung wurde jedoch umgehend vom Iran dementiert. Die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den Revolutionsgarden nahesteht, berief sich auf eine Quelle im Verhandlungsteam und stellte klar, dass bisher kein Text finalisiert worden sei. Bisher haben sich ranghohe iranische Politiker nicht öffentlich zu Trumps Aussagen geäußert. Trump hat bereits zahlreiche Male zuvor einen bevorstehenden Deal mit dem Iran angekündigt.

Medien wie CNN zählten bereits 39 derartige Behauptungen. In der Vergangenheit gerieten die Verhandlungen immer wieder ins Stocken. Auf Nachfragen von Reportern sagte Trump nun, nach seinem Verständnis habe das iranische Staatsoberhaupt Mojtaba Khamenei einem Rahmenabkommen bereits zugestimmt. Dieses solle unter anderem eine sofortige Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormuz sowie das Ende der US-Seeblockade iranischer Häfen vorsehen.

Gleichzeitig betonte Trump auf seiner Plattform Truth Social, dass die US-Seeblockade gegen iranische Schiffe und Häfen bis zum endgültigen Abschluss einer Vereinbarung vollständig bestehen bleiben werde. Diese Blockade war von den USA als Reaktion auf die faktische Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran verhängt worden. Nur Stunden zuvor hatte Trump seine für Donnerstagabend angekündigten neuen Angriffe auf den Iran abgesagt.

Zuvor hatte er auf Truth Social mit harten Maßnahmen gedroht, darunter die Einnahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg im Persischen Golf. Kharg beherbergt den wichtigsten Ölhafen des Landes, über den fast der gesamte Ölexport der Islamischen Republik abgewickelt wird. Trump begründete die Absage der Angriffe mit Gesprächen auf höchster Ebene der iranischen Führung, deren Details von allen beteiligten Parteien gebilligt worden seien.

Eine vollständige Liste der Staaten nannte er nicht, erwähnte jedoch die USA, Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien und Ägypten. Die israelische Regierung teilte mit, dass Washington zugesichert habe, die Sicherheitsinteressen Israels bei einem endgültigen Abkommen zu berücksichtigen.

Ministerpräsident Benjamin Netanyahus Büro erklärte, Trump habe versprochen, dass ein Deal die Entfernung des vom Iran angereicherten Urans, den Abbau der Urananreicherungsanlagen, die Beschränkung der Raketenherstellung sowie das Ende der Unterstützung für regionale Stellvertreter wie die Hamas und die Hisbollah umfassen werde. Israel sei an den Verhandlungen selbst nicht beteiligt, so die israelische Seite. Trump habe mit Netanyahu über eine sich abzeichnende Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zur Aufnahme vertiefter Verhandlungen gesprochen.

Seit Wochen verhandeln Vertreter aus Washington und Teheran über ein dauerhaftes Ende des Krieges, der von den USA und Israel Ende Februar mit Angriffen auf den Iran begonnen hatte. Seit etwa zwei Monaten gilt eine Waffenruhe, die jedoch mehrfach durch gegenseitigen Beschuss verletzt wurde, zuletzt in der Nacht zum Donnerstag. Die Positionen vor einem möglichen Rahmenabkommen lagen deutlich auseinander. Ein solches Rahmenabkommen soll den Grundstein für vertiefte Verhandlungen über zentrale Streitpunkte legen.

Dazu gehören Irans Atomprogramm und der Umgang mit dem hochangereicherten Uran, das nach israelischen Befürchtungen für den Bau einer Atombombe genutzt werden könnte. Medienberichten zufolge könnte über diese Frage in einem 60-Tage-Zeitraum vertieft verhandelt werden. Weitere Konflikte betreffen die für den globalen Handel wichtige Straße von Hormuz, den Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon sowie iranische Forderungen nach Aufhebung von Wirtschaftssanktionen und Freigabe eingefrorener Vermögen im Ausland.

Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars war ein Rahmenabkommen bereits vor etwa zwei Wochen weitgehend fertiggestellt, bevor die Verhandlungen wieder in eine schwierige Phase eintraten





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