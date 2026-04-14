Trump kritisiert Meloni wegen Haltung im Iran-Krieg und droht mit Konsequenzen

Donald Trump kritisiert Giorgia Meloni scharf für ihre Haltung im Iran-Krieg und wirft ihr mangelnden Mut vor. Italien setzt Verteidigungsabkommen mit Israel aus.

US-Präsident Donald Trump hat die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni für ihre Haltung im Iran-Krieg scharf kritisiert und ihr mangelnden Mut vorgeworfen. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera äußerte sich Trump enttäuscht über Meloni, die er zuvor als Verbündete betrachtete. Seine Worte waren deutlich: Ich dachte, sie hätte Mut, aber ich habe mich geirrt. Er sei schockiert über sie gewesen. Diese Aussagen markieren eine deutliche Veränderung in der Beziehung zwischen Trump und Meloni, die zuvor als eng und freundschaftlich galt. Die Kritik bezieht sich auf Italiens Weigerung, die USA und Israel im aktuellen Konflikt mit dem Iran militärisch zu unterstützen. Italien und andere europäische NATO -Partner haben sich gegen eine direkte militärische Beteiligung an den Kampfhandlungen ausgesprochen, da sie den Krieg nicht als Bündnisfall im Sinne des NATO -Vertrags betrachten.

Die europäischen NATO-Staaten, darunter Italien, betonen, dass der am 28. Februar begonnene Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran keinen Bündnisfall darstellt. Sie sehen daher keinen Grund, sich militärisch zu beteiligen und die USA direkt zu unterstützen. Diese Position hat in den letzten Wochen zu Spannungen mit der Trump-Administration geführt, die die europäische Allianz als Papiertiger bezeichnet und sogar die Mitgliedschaft der USA in der NATO nach Kriegsende in Frage gestellt hat.

Die italienische Regierung hat als Reaktion auf die Eskalation des Konflikts nun ein Verteidigungsabkommen mit Israel ausgesetzt. Dieses Abkommen regelte den Austausch von militärischer Ausrüstung und technologischem Wissen zwischen den beiden Ländern. Meloni selbst bestätigte diese Entscheidung am Rande einer Veranstaltung in Verona und betonte, dass die Regierung die automatische Verlängerung des Abkommens angesichts der aktuellen Lage ausgesetzt habe. Diplomaten äußerten sich, dass eine Fortsetzung des Abkommens politisch schwierig geworden wäre angesichts der aktuellen Ereignisse. Das Abkommen, das seit 2006 bestand, umfasste die Zusammenarbeit in Bereichen wie der Rüstungsindustrie, Ausbildung von Soldaten sowie Forschung und Entwicklung.

Die militärische Auseinandersetzung im Nahen Osten hat sich seit Ende Februar, als der Krieg gegen den Iran begann, deutlich verschärft. Die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon hat ihre Angriffe auf Israel verstärkt, was zu heftigen Gegenreaktionen Israels geführt hat. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und dem Einsatz von Bodentruppen über die Grenze. Trotz einer von den USA und dem Iran vereinbarten Waffenruhe am vergangenen Mittwoch gehen die Angriffe weiter, wobei Israel seine Operationen sogar noch ausgeweitet hat. Die Entscheidung Italiens, das Verteidigungsabkommen mit Israel auszusetzen, ist ein klares Signal der Zurückhaltung und unterstreicht die Sorge der italienischen Regierung über die Eskalation des Konflikts und die damit verbundenen Risiken. Diese Entwicklung zeigt die zunehmenden Herausforderungen für die transatlantischen Beziehungen und die Notwendigkeit, einen gemeinsamen Weg zur Deeskalation zu finden. Die aktuellen Ereignisse verdeutlichen die Komplexität der geopolitischen Lage und die unterschiedlichen Interessen und Ansichten innerhalb der internationalen Gemeinschaft.





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