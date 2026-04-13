Trump inszeniert sich als Christus-Figur und attackiert Papst – Instrumentalisierung der Religion in der US-Politik

Donald Trump polarisiert erneut mit einer KI-generierten Darstellung als Heiler und Kritik am Papst, was die Instrumentalisierung von Religion in der US-Politik verdeutlicht und Fragen nach der zunehmenden Polarisierung aufwirft.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat erneut für Aufsehen gesorgt, indem er sich mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) als eine Christus-ähnliche Figur inszenierte und gleichzeitig den amtierenden Papst Leo XIV. scharf kritisierte. Diese provokante Geste, zusammen mit der zunehmend kriegerischen Rhetorik innerhalb seiner Anhängerschaft, wirft Fragen nach der Instrumentalisierung von Religion für politische Zwecke auf und unterstreicht die wachsende Polarisierung in den Vereinigten Staaten.

Trump, der bereits in der Vergangenheit mit kontroversen Aktionen und Aussagen polarisierte, teilte ein von KI generiertes Bild, das ihn als Heiler zeigt, der einen Kranken durch Handauflegen genesen lässt. Umgeben ist er von Symbolen der Macht und des Militärs, darunter eine Krankenschwester, Soldaten, Militärflugzeuge und die Insignien Amerikas. Dieses Bild wurde auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social veröffentlicht und sorgte für erhebliche Reaktionen. Gleichzeitig griff Trump Papst Leo XIV. öffentlich an, nachdem dieser Trumps Drohungen gegen den Iran als inakzeptabel bezeichnet hatte. Trump forderte den Papst auf, sich zu „zusammenzureißen“ und seinen „gesunden Menschenverstand“ zu benutzen, anstatt „der radikalen Linken nach dem Mund zu reden“. Diese verbale Attacke erinnert an historische Auseinandersetzungen zwischen weltlicher und kirchlicher Macht und offenbart eine deutliche Missachtung der Autorität des Papstes.

Die jüngsten Aktionen Trumps sind eingebettet in einen breiteren Kontext, in dem religiöse und militärische Rhetorik zunehmend vermischt werden. So betete Verteidigungsminister Pete Hegseth in einer Zeremonie im Pentagon für „überwältigende Gewalt gegen diejenigen, die keine Gnade verdienen“. Diese Aussage wurde von Kardinal Reinhard Marx als „schamlose Gotteslästerung“ verurteilt. Weitere Beispiele für diese Tendenz sind die Äußerungen von evangelikalen Pastoren, die Gott als „Gott des Krieges“ darstellten, sowie Trumps eigene Aussagen, in denen er Ostern als „militärisch eines der besten“ bezeichnete. Diese Entwicklungen deuten auf eine zunehmende Vermischung von Religion und Politik in den Vereinigten Staaten hin, insbesondere innerhalb der extrem rechten Fraktion der weißen Evangelikalen, die eine kriegerische und ideologische Haltung vertritt.

Hinter dieser Instrumentalisierung steht das Ziel, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und politische Ziele zu erreichen, was von religiösen Führern wie Papst Leo XIV. kritisiert wird. Trotz Trumps Behauptungen einer Zunahme des christlichen Glaubens in den USA zeigen Statistiken, dass die Zahl der Konfessionslosen stetig steigt, während der Anteil der weißen evangelikalen Protestanten sinkt, was die tatsächlichen Auswirkungen dieser religiös-politischen Rhetorik in Frage stellt.





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