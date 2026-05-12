Trump hält Gespräche mit Kuba in Aussicht nach Monaten hartnangerichteten Maßnahmen

Nach Monaten verschärften Maßnahmen gegen Kuba hat US-Präsident Donald Trump Gespräche mit der Regierung in Havanna in Aussicht gestellt. Während Kuba Hilfe gebeten hat, drohte er Kuba zu bezeichnen als ein 'geschichtsträiges Land', das sich nur nach unten bewegt. Das US-Militär hat im Januar den Staatschef von Venezuela, Nicolas Maduro, vorläufig festgenommen, woraufhin Trump Kuba forderte, 'als nächstes' an der Reihe zu sein. US-Regierung hat seitdem Finanzsanktionen, Treibstofflieferungen und Reisen auf Kuba beschränkt.

Nach Monaten verschärften Maßnahmen gegenüber Kuba hat US-Präsident Donald Trump Gespräche mit der Regierung in Havanna in Aussicht gestellt. Kuba hat um Hilfe gebeten, wie Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social mitteilte.

Trump bezeichnet Kuba als ein 'geschichtsträiges Land', das sich nur nach unten bewegt. Zugleich verweist er auf seine Reise nach China und droht, Kuba sei 'als nächstes' an der Reihe, nachdem das US-Militär Nicolas Maduro, Staatschef von Venezuela, vor kurzem festgenommen hatte. Die US-Regierung hat seitdem neue Finanzsanktionen, Treibstofflieferungen und Reisen auf Kuba beschränkt und versucht, Verbündete in der Region davon abzuhalten, kubanische Ärzte zu beschäftigen.

Trump reist in dieser Woche nach China und wird dort am Donnerstag und Freitag mit Präsident Xi Jinping zusammentreffen





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