Trump fordert Israel auf, keine Gegenschläge zu unternehmen, aber Luftwaffe flog Angriffe auf Teheran

US-Präsident Donald Trump hat die Regierung unter Premier Benjamin Netanyahu aufgefordert, keine Gegenschläge zu unternehmen, aber Israels Luftwaffe flog Angriffe auf Ziele im Iran

Nach den iranischen Raketenangriffe n auf Israel hat US-Präsident Donald Trump die Regierung unter Premier Benjamin Netanyahu aufgefordert, keine Gegenschläge zu unternehmen. Israel s Luftwaffe flog jedoch Angriffe auf Ziele im Iran.

Die iranischen Raketenangriffe waren ein kalkulierter Schachzug, um die USA zu Zugeständnissen zu bewegen und das Rahmenabkommen abzuschließen. Iran-Expertin Holly Dagres sagte, dass Teheran weiß, dass Trump eine Wiederaufnahme des Krieges vermeiden will, aber dies war ein echtes Risiko mit großem Spielraum für Fehleinschätzungen. Trump reagierte auf die neuen massiven Angriffe mit der Forderung, dass Israel und der Iran unverzüglich aufhören zu 'schießen'.

Das hat einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen, meint Nahost-Experte Nadav Pollak, der sagt, dass man dem Iran signalisiert hat, dass begrenzte Angriffe auf Israel ohne Konsequenzen blieben können. Auch die iranischen Stellvertreter in der Region könnten sich dadurch ermutigt fühlen, Israel anzugreifen. Die israelische Regierung hat ein deutliches Signal gesetzt, dass sie solche Zurufe nicht duldet, aber auch ihre mächtigsten Verbündeten brüskiert.

Ein Schlag in Trumps Gesicht, denn er hatte kurz vorher ein Telefonat mit Netanyahu angesagt, um ihn von einem Vergeltungsschlag abzuhalten





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