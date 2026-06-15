Trump feiert 80. Geburtstag mit UFC-Kämpfen am Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump feierte seinen 80. Geburtstag mit einer spektakulären UFC-Veranstaltung am Weißen Haus, begleitet von Kampfjets und tausenden Anhängern. Kurz zuvor verkündete er ein Abkommen mit dem Iran.

Mit einer beispiellosen Machtdemonstration feierte US-Präsident Donald Trump am Sonntag in Washington seinen 80. Geburtstag . Kurz vor dem Spektakel am Weißen Haus hatte der Präsident ein großartiges Abkommen mit dem Iran verkündet, das den von Trump befohlenen Krieg und den ausgelösten Ölpreisschock beenden soll.

Das Weiße Haus flutete das Internet mit Bildern und Videos und sprach von einer legendären Nacht. Trump und der befreundete Präsident des Kampfsportverbands Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, betraten gemeinsam die eigens errichtete Freiluftarena am Weißen Haus. Trump reckte dabei die Faust in die Höhe. Auf dem Weg dorthin hatte Trump vom Balkon salutiert, während Sänger die Nationalhymne anstimmten und zwölf Kampfjets über das Weiße Haus donnerten.

Zuschauer skandierten USA, USA - wie bei Trumps Wahlkampfveranstaltungen und politischen Kundgebungen. Der Präsident hatte für die Käfigkämpfe auf dem Südrasen des Weißen Hauses eigens eine Bühne namens The Claw (Die Klaue) errichten lassen. Ihre Überdachung in den Farben der US-Flagge überragte den Präsidentensitz, Scheinwerfer strahlten den Himmel an. Trump saß mit UFC-Chef White direkt am Rand des Metallkäfigs und verfolgte bei schwülwarmen Sommertemperaturen und Gewittergrollen die Schläge und Tritte der halbnackten, nur mit knappen Hosen bekleideten Kämpfer.

Er beglückwünschte die Sieger persönlich mit Händedruck. Die Sportler seien die härtesten Leute, denen ihr je begegnen werdet, hatte der Präsident in einem Interview gesagt. Für das Spektakel waren insgesamt 14 Mixed-Martial-Arts-Kämpfer gebucht. Der Präsident hatte zu seinem runden Geburtstag die großartigste Show der Welt versprochen.

Rund 4000 Gäste waren eingeladen, die Kämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses zu verfolgen. Für weitere 125.000 Zuschauer waren Großleinwände außerhalb des Hauptsicherheitsbereichs eingerichtet. Wegen einer Gewitterwarnung verzögerte sich der Beginn. Bei der Veranstaltung traten mehrere UFC-Kämpfer in einer eigens errichteten Freiluftarena auf dem Südrasen des Weißen Hauses gegeneinander an.

Das trübte nicht die Begeisterung der angereisten Kampfsportfans und Trump-Anhänger. Mit der pompösen Veranstaltung zeige der Präsident vielleicht ein bisschen Eigennutz, sagte der Sporttrainer Nyles Rife. Aber er ist der Anführer, also hat er das Sagen, bekundete der 35-Jährige. Der 50-jährige Veteran Mark Toone sagte, das Kampfsportevent zeige amerikanische Kultur in Reinform.

Ich finde es bedauerlich, dass die Opposition viele Lügen und Unwahrheiten über diese Veranstaltung verbreitet, fügte er hinzu. Kritiker hatten Trump vorgeworfen, das Weiße Haus zu entwürdigen und das Land mit der umstrittenen Veranstaltung weiter zu spalten. Die Anti-Korruptions-Organisation Public Integrity Project hatte versucht, den Käfigkampf kurzfristig mit einer Klage zu stoppen, diese wurde jedoch abgewiesen. Die Organisation warf Trump unter anderem vor, er bereichere sich persönlich mit Sponsorenverträgen.

Der Rechtspopulist hatte sich in der Vergangenheit wiederholt bei UFC-Kämpfen gezeigt. Zum Publikum zählen überwiegend junge Männer, die Trump 2024 den Wahlsieg ermöglicht hatten. Käfigkämpfe sind wegen ihrer Brutalität umstritten. Blutende Platzwunden, Gehirnerschütterungen und Brüche sind bei der brachialen Sportart an der Tagesordnung.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto Freiheit 250 - eine Anspielung auf den 250. Jahrestag der US-Gründung, den die Vereinigten Staaten am 4. Juli landesweit feiern. Kurz zuvor hatte Trump die Einigung auf ein seit Wochen erwartetes Rahmenabkommen mit dem Iran verkündet.

Dieses großartige Abkommen wird Frieden und Sicherheit in die gesamte Region bringen, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Viele Präsidenten haben versucht, Frieden mit dem Iran zu schließen, und alle vor mir sind gescheitert. Das Abkommen soll nach pakistanischen Angaben am Freitag in Genf unterzeichnet werden. Unmittelbar nach seinem Geburtstag reist der US-Präsident ins französische Évian.

Dort trifft er am Montag beim G7-Gipfel die anderen Staats- und Regierungschefs. Auch hier dürfte sich alles um Trump und sein Iran-Abkommen drehen





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump 80. Geburtstag UFC Weißes Haus Iran-Abkommen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MMA vor dem Weißen Haus: Trump und die UFC feiern gemeinsame ErfolgeEin Bericht über die enge Verbindung zwischen Donald Trump und der Ultimate Fighting Championship, die in einer spektakulären Fight Night vor dem Weißen Haus gipfelt.

Read more »

Putin gratuliert Trump zum 80. GeburtstagUS-Präsident Donald Trump feiert seinen 80. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehört auch Kremlchef Wladimir Putin. Worüber haben sie am Telefon ...

Read more »

Trump feiert Geburtstag mit Machtdemonstration und Iran-AbkommenUS-Präsident Donald Trump feierte seinen 80. Geburtstag mit einer beispiellosen Machtdemonstration in Washington. Er verkündete ein großartiges Abkommen mit dem Iran, das den von ihm befohlenen Krieg und den Ölpreisschock beenden soll.

Read more »

UFC-Kämpfer, Kampfjets – der 80. Geburtstag von TrumpTrump 80. Geburtstag: UFC-Kämpfe, Kampfjets und Iran-Abkommen – Spektakuläre Feier im Weißen Haus sorgt für Diskussionen in den USA.

Read more »