Trump ernennt Stephen Miller zum Stabschef nach Midterm-Niederlage

Donald Trump macht den radikalen Ideologen Stephen Miller zum neuen Stabschef. Der Umbruch folgt den Midterm-Verlusten und signalisiert eine harte Wende in der Migrationspolitik.

Präsident Donald Trump hat eine drastische Zäsur in der Besetzung des Weißen Hauses eingeleitet. Er hat Stephen Miller zum Nachfolger von Susie Wiles als Stabschef ernannt. Diese Personalie tritt unmittelbar nach den verheerenden Verlusten der Republikaner bei den Midterm-Wahlen für den US-Kongress in Kraft. Die Ernennung sendet ein klares Signal an die eigene Partei, die amerikanische Bevölkerung und die internationale Gemeinschaft.

Radikaler Umbruch in der Machtposition

Die Ernennung von Stephen Miller markiert den Beginn einer raueren Politik aus dem Weißen Haus. Miller gilt als der zentrale Fädenzieher der radikalen Abschiebepolitik und der scharfen America-First-Strategie des Präsidenten. Er löst damit Susie Wiles ab, die das Amt bis zu diesem Zeitpunkt innehatte. Trump nutzt diesen Wechsel, um nach der Wahlniederlage Macht, Kontrolle und Stärke zu signalisieren. Er wirkte in der Zeit um die Wahl wie gelähmt und sprach vorwiegend von Renovierungsprojekten. Mit der neuen Ernennung setzt er nun ein starkes neues Thema.

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Der 41-jährige Miller war in der Vergangenheit bereits als Vize-Stabschef tätig. Er war unter anderem für Fragen der inneren Sicherheit zuständig. Als einer der am längsten dienenden und einflussreichsten Mitarbeiter Trumps gilt er als ideologisch getriebener Berater. Seine Hauptziele sind die drastische Begrenzung der Einwanderung und die Ermöglichung von Massenabschiebungen. Er gilt als einflussreiche Kraft hinter zahlreichen umstrittenen Maßnahmen seiner Amtszeit.

Kontroverse Vergangenheit und ideologische Fronten

Millers Vergangenheit ist von tiefen Spaltungen in der amerikanischen Gesellschaft geprägt. Laut dem New York Times Bericht stand er hinter der Trennung von Migrantenfamilien an der Grenze. Er beeinflusste zudem die Einstellung fast aller US-Flüchtlingsprogramme. Ebenso gilt er als Architekt der systematischen Entfernung von Nicht-Trump-Loyalisten aus öffentlichen Ämtern. Diese Maßnahmen spalteten die Bevölkerung wie keine anderen Initiativen in seinem Umfeld.

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Kritiker sehen in Miller einen gefährlichen Akteur. Hakeem Jeffries, der demokratische Minderheitsführer im US-Repräsentantenhaus, charakterisierte ihn als gefährlichen Ausländerfeind und rücksichtslosen Extremisten. Ein konkreter Vorfall geschah im Januar, als der US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis erschossen wurde. Miller nannte Pretti daraufhin einen inländischen Terroristen. Der massive öffentliche Protest zwang Trump jedoch dazu, zurückzrudern und die brutalen Razzien mit vermummten Beamten einzustellen.

Miller wollte zudem das verfassungsmäßige Geburtsrecht in den USA einschränken. Das höchste US-Gericht schob der Regierung jedoch einen Riegel vor. Diese rechtlichen und politischen Hürden haben seinen Einfluss in der Vergangenheit bereits begrenzt, doch seine Ernennung zum Stabschef verschafft ihm nun direkten Zugang zur Exekutive. Er repräsentiert das erzkonservative Lager der Bewegung Make America Great Again.

Perspektiven und politische Konsequenzen

Der Umbau im Weißen Haus ist eine direkte Reaktion auf die Abfuhr der Wähler. Die Republikaner mussten viele Sitze im Parlament an die Demokraten abgeben. Im Frust der Partei entbrannte eine Debatte über die künftige inhaltliche Ausrichtung. Es stellt sich nun die Frage, ob man weiterhin auf Trump als richtigen Partner setzt. Die Botschaft an die Partei lautet, keinen Zentimeter nach links zu rücken.

Zudem kursieren Gerüchte über die Zukunft weiterer hochrangiger Amtsträger. Medien berichten, dass Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio über ihre politische Zukunft nachdenken. Vance veröffentlichte kurz nach der Wahlniederlage einen kritischen Beitrag auf der Plattform X. Er machte den Iran-Krieg klar zur Hauptursache für das Wahlergebnis. Damit distanzierte er sich von Trumps hartem Kurs.

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Marco Rubio reagierte auf Berichte über einen möglichen Rücktritt. Er sagte lediglich, er liebe die Arbeit, die er macht. Er gab keine Auskunft darüber, ob er erneut den mächtigsten Posten der Welt anstreben wird. Er hatte bereits 2016 Ambitionen auf eine Präsidentschaft. Im parteiinternen Vorwahlkampf der Republikaner zog er schließlich seine Kandidatur zurück.

Auch Verteidigungsminister Pete Hegseth könnte laut Spekulationen den Hut nehmen. Der Iran-Krieg ist im Inland sehr unbeliebt. Der Präsident stand jedoch auch nach den Midterms zu ihm. Jede Neubesetzung ist für Trump zeitlich heikel. Seine Republikaner haben nur noch bis Anfang Januar die Mehrheit im Senat. Dort müssen Kandidaten für Schlüsselposten bestätigt werden.

Auffällig ist, dass Wiles' Ausscheiden auf eine Reihe früherer Personalkonsequenzen folgt. Vorrangig Frauen mussten in Trumps Kabinett gehen. Dazu zählen Heimatschutzministerin Kristi Noem, Justizministerin Pam Bondi, Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer und Trumps wenige Tage amtierende Sprecherin Katie Zacharia. Mit der Ernennung von Miller weiß die Partei nun, wem die Loyalität des Präsidenten gilt.