Trump ernennt Stephen Miller zum neuen Stabschef des Weißen Hauses

Präsident Donald Trump setzt Hardliner Stephen Miller als neuen Stabschef ein. Die demokratische Mehrheitsverhältnis im Kongress sieht das als Zeichen der Konfrontation.

US-Präsident Donald Trump hat mit der Ernennung von Stephen Miller zum neuen Stabschef im Weißen Haus ein klares Signal gesendet. Dieser Schritt folgt unmittelbar auf die enttäuschenden Ergebnisse der Kongresszwischenwahlen für die Republikaner. Anstatt wie zuvor angedeutet auf Kooperation mit den siegreichen Demokraten zu setzen, wählt Trump nun den Weg der offenen Konfrontation. Mit der Entlassung von Susie Wiles und der Berufung von Millers Stellvertreter wird eine neue Ära der harten Linie eingeleitet.

Harter Kurswechsel durch neuen Stabschef

Stephen Miller tritt seinen Dienst am Montag an und gilt weithin als einer der einflussreichsten Strategen im Trump-Team. Der 41-jährige Hardliner wird in Medienberichten häufig als das intellektuelle Zentrum der Administration bezeichnet. Präsident Trump lobte ihn öffentlich als einen seiner vertrauenswürdigsten Berater und betont dessen Rolle als großartiger Kämpfer. Diese Nominierung steht im deutlichen Widerspruch zu früheren Äußerungen Trumps über die Bereitschaft zum Dialog nach den Midterms.

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Miller hatte auf der Social-Media-Plattform X sofort reagiert und seine Mission definiert. Er schrieb, es gehe nun darum, mit voller Hingabe zu kämpfen, um den Präsidenten und die Republik zu verteidigen. Diese statemente signalisieren, dass die Strategie der Administration nicht auf Kompromisse ausgelegt ist. Stattdessen wird die Konfrontation mit der demokratischen Mehrheit im Kongress erwartet.

Migrationsarchitekt und umstrittene Maßnahmen

Als Hauptarchitekt der Migrationspolitik von Donald Trump prägt Stephen Miller die Debatten in den USA maßgeblich. Seine Initiativen umfassten die Trennung von Familien an der Grenze und die weitgehende Einstellung von Flüchtlingsprogrammen. Zudem versuchte er, das Geburtsrecht in den USA einzuschränken, was jedoch vom US-obersten Gericht abgelehnt wurde. Seine Ansichten zur Immigration sind radikal; er bezeichnete Migrantinnen und Migranten wiederholt als Eindringlinge.

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Die Konsequenzen seiner Politik waren brutal und führen weiterhin zu scharfer Kritik. Durch die von ihm beeinflussten Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE wurden in Trumps zweiter Amtszeit mindestens acht Menschen getötet. Zudem wurden nach Recherchen von CNN mindestens 14 weitere Personen verletzt. Diese Opfer schlossen sowohl Migrantinnen und Migranten als auch US-Bürgerinnen und -Bürger ein. Die Eskalation der Gewalt durch diese Maßnahmen hat die politische Landschaft stark polarisiert.

Reaktion der Demokraten und innenpolitischer Druck

Die Demokraten sehen in der Ernennung Millers eine direkte Provokation. Der demokratische Senator Chuck Schumer nannte Miller den Architekten der barbarischsten und unmenschlichsten Maßnahmen der Regierung. Auch Hakeem Jeffries, der Fraktionsleiter im Repräsentantenhaus, kritisierte die Entscheidung scharf. Er bezeichnete Miller als gefährlichen Fremdenhasser und rücksichtslosen Extremisten.

Jeffries verwies dabei auf den Tod einer US-Bürgerin und eines US-Bürgers bei ICE-Einsätzen Anfang des Jahres. Miller hatte den getöteten Mann, einen Krankenpfleger in einer Einrichtung für Kriegsveteranen, als inländischen Terroristen bezeichnet. Diese Äußerung sorgte für landesweite Empörung und Proteste. Für die Demokraten ist Miller somit eine hochgradig reizfige Person, die keine Kooperationsbereitschaft suggeriert.

Hintergrund, Biografie und politische Folgen

Stephen Millers politischer Weg ist komplex und von früheren Brüchen geprägt. Er wurde 1985 in Santa Monica, Kalifornien, geboren und stammt aus einer liberalen jüdischen Familie. Seine Großeltern waren vor antisemitischer Gewalt in Europa geflohen. Dennoch entwickelte er sich schon in der High School und während seines Studiums an der Duke University zu einem rechtsgerichteten Provokateur. Seine Ehefrau Katie ist eine prominente Vertreterin des MAGA-Lagers und trat als Sprecherin der von Elon Musk gesteuerten Behörde DOGE in Erscheinung.

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Auch innerhalb der eigenen Partei gibt es Kritik an dieser Personalie. Der Abgeordnete Don Bacon erklärte, Millers Migrationspolitik sei maßgeblich für die Niederlage der Republikaner bei den Midterms verantwortlich gewesen. Er wertete die Ernennung Millers zum Stabschef als unklugen Schritt. Die demokratische Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus hat die Position von Präsident Trump innenpolitisch geschwächt und zwingt ihn zu einem harten, konfrontativen Kurs.