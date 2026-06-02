Trump ernennt Bill Pulte zum US-Geheimdienstkoordinator

Präsident Donald Trump hat seinen Vertrauten Bill Pulte zum vorläufigen US-Geheimdienstkoordinator ernannt. Pulte soll die 18 US-Geheimdienste leiten, bis ein ständiger Amtsinhaber ernannt ist.

Trump-Vertrauter Bill Pulte wird vorläufig US-Geheimdienstkoordinator. Der Immobilienunternehmer löst Tulsi Gabbard interimistisch ab. Gut zehn Tage nach dem Rücktritt von US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard hat Präsident Donald Trump seinen Vertrauten Bill Pulte vorläufig zum Nachfolger ernannt.

Der 38-jährige Immobilienunternehmer habe umfassende Erfahrung im Umgang mit den sensibelsten Angelegenheiten in Amerika, der Sicherheit und Stabilität der Märkte, schrieb Trump am Dienstag in den sozialen Medien. Pulte soll die 18 US-Geheimdienste leiten, bis ein ständiger Amtsinhaber ernannt ist. Trotz seiner neuen Rolle behält Pulte nach Angaben des Präsidenten seine bisherigen Posten.

Er ist seit Trumps erneutem Amtsantritt vor gut 16 Monaten Vorsitzender der Federal Housing Finance Agency (FHFA), die 2008 nach der Hypothekenkrise in den USA gegründet worden war. Zudem steht Pulte weiterhin den staatlichen Hypothekenfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac vor. Einige US-Medien bezeichnen Pulte als Kampfhund des Präsidenten. Er ist bekannt dafür, Trumps politische Gegner öffentlich anzugreifen.

Er hatte unter anderem die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James des Betrugs mit Hypothekenanträgen beschuldigt, nachdem sie gegen Trump ermittelt hatte. Ähnliche Betrugsvorwürfe erhob Pulte gegen die Gouverneurin der US-Notenbank Fed, Lisa Cook, deren Entlassung Trump betrieben hatte. Trump überzieht seine Widersacher wie kein Präsident vor ihm mit juristischen Verfahren. Die bisherige Geheimdienstdirektorin Gabbard hatte ihren Rücktritt am 22.

Mai mit einer Krebserkrankung ihres Mannes begründet. Zudem waren Zweifel an ihrer Loyalität gegenüber Trump im Iran-Krieg laut geworden. Gabbard war bereits die vierte Frau, die binnen Monaten aus Trumps Kabinett ausschied. (APA/AFP





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bill Pulte Donald Trump US-Geheimdienst Tulsi Gabbard Politik USA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump rekrutiert Soldaten als Zuschauer für KäfigkampfUFC-Kampf vor Weißem Haus: Trump lädt Soldaten als Zuschauer zum Mega-Event, begehrte Tickets, Fan-Zone für Zehntausende geplant.

Read more »

Neue Trump-Website erklärt Migranten zu 'Aliens'Die Trump-Regierung präsentiert illegale Einwanderer auf einer neuen Website als 'Aliens'. Kritik lässt nicht lange auf sich warten.

Read more »

Auf den Spuren von Milei und Trump: Abelardo de Espriella will...Schon im ersten Durchgang der kolumbianischen Präsidentenwahl errang der libertäre Außenseiter, Abelardo de Espriella, sensationelle 43,7 Prozent. Er will den Staatsapparat nahezu halbieren und...

Read more »

Trump widerspricht Iran: „Gespräche gehen weiter“Nachdem es aus dem Iran hieß, dass man die Verhandlungen über ein Kriegsende ausgesetzt habe, widerspricht US-Präsident Donald Trump diesen Angaben. ...

Read more »