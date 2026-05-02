Trump erhöht Zölle auf EU-Autos und Lkw – Eskalation im Handelsstreit

US-Präsident Donald Trump hat überraschend die Erhebung von Zöllen auf Autos und Lastwagen aus der Europäischen Union angekündigt. Dies führt zu einer neuen Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Die EU behält sich Gegenmaßnahmen vor.

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag überraschend eine Erhöhung der Zölle auf Autos und Lastwagen angekündigt, die aus der Europäischen Union in die USA importiert werden.

Trump begründet diesen Schritt mit der Behauptung, Brüssel halte sich nicht an ein bestehendes Handelsabkommen. Dieses Abkommen war bereits durch ein Urteil des US-Obersten Gerichtshofs in Frage gestellt worden. Die EU hat sich das Recht vorbehalten, auf diese Maßnahmen mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Trump verkündete auf seiner Plattform Truth Social, er werde die Zölle für Pkw und Lkw aus der EU auf 25 Prozent anheben, da die EU das vereinbarte Handelsabkommen nicht einhalte.

Er betonte, dass keine Zölle anfallen sollten, wenn diese Fahrzeuge in US-amerikanischen Werken produziert würden. Die EU und die USA hatten im September 2025 ein umfassendes Handelsabkommen geschlossen, das unter anderem eine Senkung der Zölle für EU-Autoexporte in die USA von 27,5 Prozent auf 15 Prozent vorsah. Im Gegenzug verpflichtete sich die EU, ihre Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und US-Agrarprodukten und Meeresfrüchten einen besseren Marktzugang zu gewähren.

Trump hatte der EU wiederholt vorgeworfen, die USA auszunutzen und von einem Handelsüberschuss zu profitieren. Die EU argumentierte, dass die USA ihre starke Position im Dienstleistungssektor, insbesondere im Internetbereich, nicht berücksichtigen. Diese Dienstleistungen, insbesondere die von Google, Meta, Amazon und Apple, waren auch im aktuellen Handelsabkommen nicht enthalten. Der Status des Handelsabkommens ist jedoch seit einem Urteil des US-Obersten Gerichtshofs unklar, das Trump die Befugnis zur Erklärung eines wirtschaftlichen Ausnahmezustands und zur Einführung von Zöllen absprach.

Die US-Regierung versucht nun, die Rechtsgrundlage für ihre Zölle zu ändern, um sie vor Klagen zu schützen. Die Reaktion der EU auf die neuen Zölle ist derzeit ungewiss, und es besteht die Möglichkeit, dass das bestehende Abkommen hinfällig wird. Ein Sprecher der Europäischen Kommission bekräftigte zwar das Bekenntnis zum Abkommen, behielt sich aber Gegenmaßnahmen vor, sollten die USA gegen dessen Bestimmungen verstoßen.

Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, kritisierte Trumps Ankündigung scharf und bezeichnete die USA als unzuverlässigen Partner. Er forderte eine entschlossene Reaktion der EU. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) verurteilte die Zollankündigung ebenfalls als eine erneute und schwerwiegende Belastung der transatlantischen Beziehungen. Laut der EU sparte das Abkommen Europa monatlich etwa 500 bis 600 Millionen Euro.

Trump betonte, dass Autos und Lastwagen, die in den USA produziert werden, von den Zöllen ausgenommen sind, um Autobauer dazu zu bewegen, mehr in den USA zu produzieren. Die Beziehungen zwischen den USA und europäischen Ländern sind derzeit angespannt, insbesondere nachdem Trump den deutschen Kanzler Friedrich Merz kritisiert und mit einem Abzug von US-Soldaten aus Deutschland gedroht hatte





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