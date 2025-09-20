Trump erhöht Visagebühren: US-Konzerne in Aufruhr - Rückrufaktion für ausländische Fachkräfte

Die angekündigte Erhöhung der Gebühren für Arbeitsvisa in den USA durch Präsident Trump hat bei US-Konzernen für erhebliche Unruhe gesorgt. Unternehmen fordern ausländische Mitarbeiter zur Rückkehr auf, während Analysten vor negativen wirtschaftlichen Folgen warnen.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump , künftig eine Gebühr von 100.000 Dollar (ca. 85.000 Euro) für bestimmte Arbeitsvisa zu erheben, hat in US-Konzernen für erhebliche Aufregung gesorgt. Medienberichten zufolge reagierten Unternehmen wie Microsoft , Amazon und die Großbank JPMorgan mit hektischen Maßnahmen.

Interne E-Mails, die von Reuters eingesehen wurden, zeigten, dass die Unternehmen ihr potenziell betroffenes Personal aufforderten, in die USA zurückzukehren oder, falls bereits im Land, zu bleiben. Auch Facebook-Mutter Meta soll entsprechende Anweisungen an ihre Mitarbeitenden gegeben haben. Die Unternehmen befürchten, dass die Einstellung ausländischer Fachkräfte durch die neuen Gebühren stark verteuert oder sogar unmöglich gemacht wird, besonders wenn diese nach einem Auslandsaufenthalt wieder in die USA einreisen wollen. Die betroffenen Visa sind die H-1B-Arbeitsvisa, die qualifizierten Fachkräften mit akademischem Abschluss eine befristete Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung gewähren.\Der Kern des Problems liegt in der von Trump unterzeichneten Verordnung, die eine drastische Erhöhung der Gebühren für H-1B-Visa auf 100.000 Dollar pro Jahr vorsieht. Diese Maßnahme zielt insbesondere auf die Technologiebranche, die stark auf Fachkräfte aus Ländern wie Indien und China angewiesen ist. US-Handelsminister Howard Lutnick argumentiert, dass die neuen Gebühren Unternehmen davon abhalten sollen, unerfahrene Mitarbeiter einzustellen und auszubilden. Stattdessen sollen amerikanische Arbeitnehmer bevorzugt werden. Die genauen Details der Umsetzung werden noch geprüft, die Gebühr soll für jedes der drei Jahre der Visumsdauer anfallen. Das Weiße Haus hat inzwischen präzisiert, dass die hohe Gebühr nur für Neuanträge gilt und nicht für Personen, die bereits ein H-1B-Visum haben oder verlängern. Ebenso soll die neue Gebühr nicht fällig werden, wenn ein neues Visum der Kategorie vor dem 1. Oktober in Kraft tritt. Gegenwärtig betragen die Gebühren für ein H-1B-Visum 215 Dollar für die Teilnahme an einer Verlosung, gefolgt von Gebühren im Bereich von mehreren tausend Dollar bei Erfolg. Allein im ersten Halbjahr 2025 wurden über 10.000 H-1B-Visa für Amazon genehmigt, sowie jeweils über 5.000 für Microsoft und Meta. Inhaber können die Visa verlängern oder eine Greencard beantragen.\Analysten warnen vor den potenziellen negativen Auswirkungen dieser Maßnahme. Sie befürchten, dass Unternehmen gezwungen sein könnten, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern, was die Wettbewerbsfähigkeit der USA im Bereich der künstlichen Intelligenz schwächen würde. Kritiker, insbesondere Einwanderungsgegner, argumentieren, dass Unternehmen die H-1B-Visa nutzen, um Löhne zu drücken. Befürworter, wie Tesla-Chef Elon Musk, betonen hingegen, dass das Programm hochqualifizierte Fachkräfte anzieht und die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Unternehmen stärkt. Trump schien sich im Wahlkampf Ende 2024 noch der Position von Musk angeschlossen zu haben, verfolgt jedoch seit seinem Amtsantritt eine restriktivere Einwanderungspolitik. Zusätzlich zur Visagebühr unterzeichnete Trump auch einen Erlass zur „Trump Gold Card“, mit der sich Personen für eine Million Dollar in den USA niederlassen können. Diese Maßnahme und die Visagebühren sind Teil einer breiteren Strategie zur Neugestaltung der Einwanderungspolitik der USA. Die Reaktionen in der Wirtschaft sind gemischt, während die langfristigen Folgen dieser Politik noch abzuwarten sind





