Trump droht Oman mit Angriff, falls es sich auf Seiten des Iran stellt

US-Präsident Donald Trump hat dem Verbündeten Oman mit einem Angriff gedroht, falls es sich auf die Seite des Iran stellt. Der Streit um die Kontrolle der wichtigen Straße von Hormus ist der Hintergrund für Trumps Drohung.

Donald Trump hat dem Verbündeten Oman mit einem Angriff gedroht. Hintergrund ist der Streit um die Kontrolle der wichtigen Straße von Hormus . Trump war gefragt worden, ob er eine kurzfristige Vereinbarung akzeptieren würde, wonach der Iran und Oman gemeinsam die strategisch wichtige Meerenge kontrollieren könnten.

Der US-Präsident lehnte das entschieden ab.

'Nein, die Meerenge wird für alle offen sein', sagte Trump. Weiter erklärte er: 'Das sind internationale Gewässer, und Oman wird sich verhalten wie alle anderen, oder wir müssen sie in die Luft jagen. Sie verstehen das, es wird ihnen gut ergehen.

' Das Weiße Haus beantwortete laut AFP zunächst nicht die Frage, ob Trump sich möglicherweise versprochen und eigentlich den Iran statt Oman gemeint habe. Später veröffentlichte das US-Außenministerium allerdings einen Ausschnitt und ein Transkript der Aussagen - ohne Korrektur oder Klarstellung. Oman gilt als enger Verbündeter der USA und hatte zuletzt versucht, im Krieg mit dem Iran zu vermitteln. Der Konflikt hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen.

Bei derselben Kabinettssitzung sorgte Trump noch mit einer weiteren Aussage für Irritationen. So erklärte er über Venezuela, das Land habe 'keine Marine mehr, keine Luftwaffe mehr'. Diese Formulierung hatte Trump zuvor wiederholt im Zusammenhang mit dem Iran verwendet





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