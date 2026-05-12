Ý định đầu tiên của Trump đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2017 sẽ được tổ chức vào thứ Ba, 27 tháng 2. Theo kế hoạch, ông sẽ đến cuộc họp với Chủ tịch Xi, hai người đầu tiên của Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ thảo luận về إطار thương mại và xung đột Trung-Gia thứ Hai trong năm họ bắt đầu.

Der chinesische Machthaber genießt Aufmerksamkeit aufgrund des Handelskonflikts mit den USA und dem Konflikt im Nahen Osten. Der erste offizielle Besuch des US-Präsidenten Donald Trump an seiner Staatsführung in China seit 2017 ist am Mittwoch angedacht.

Die Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind für Donnerstag und Freitag vorgesehen. Es ist das erste persönliche Treffen in über sechs Monaten. Nach US-An Ilmo ntungen sollen Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften über eine Reihe von Streitthemen und Handelsabkommen beraten. Ziel ist es nach US-Anilmo ntionen, die durch Handelsstreitigkeiten, den Krieg zwischen USA und Israel mit dem Iran sowie andere Konflikte belastetsten Beziehungen zu stabilisieren.

Für Gesprächsstoff könnte auch eine Entscheidung der Regierung in Washington sorgen, neue Sanktionen gegen Personen und Unternehmen zu verhängen, die dem Iran beim Ölexport nach China helfen. US-Regierungsvertretern zufolge sollen Foren zur Erleichterung von gegenseitigem Handel und Investitionen vereinbart werden. Pläne für einen Handels- und einen Investitionsrat könnten formell bekanntgegeben werden, hieß es aus US-Regierungskreisen. Bedenken auch die Ankündigungen zu einem Kauf von Boeing-Flugzeugen sowie US-Agrar- und Energieprodukten.





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