Trump bricht zu hochkarätiger China-Reise auf: Handel, Iran und diplomatische Signale im Fokus

US-Präsident Donald Trump ist zu seiner ersten China-Reise seit 2017 aufgebrochen. Im Mittelpunkt stehen Handelsverhandlungen, diplomatische Initiativen im Iran-Konflikt und bilaterale Gespräche mit Xi Jinping. Eine prominente Wirtschaftsdelegation begleitet den Präsidenten.

US-Präsident Donald Trump ist am Dienstag zu seiner ersten China-Reise seit 2017 aufgebrochen. Nach langem Warten und einer Verschiebung wegen des eskalierenden Konflikts mit dem Iran hat er sich nun auf den Weg nach Peking gemacht.

Die Präsidentenmaschine Air Force One startete von der Luftwaffenbasis Joint Base Andrews bei Washington, wie Reporter der AFP berichteten. Kurz vor dem Abflug zeigte Trump Gesprächsbereitschaft im Iran-Krieg. Er hält „ein langes Gespräch“ mit Chinas Präsident Xi Jinping für möglich. Peking setzt sich unterdessen für eine dauerhafte Friedenslösung im Iran ein und drängt als großer Abnehmer von iranischem Öl auf eine rasche Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus.

Ein Abkommen mit Teheran konnte Trump bisher nicht erreichen, doch zuletzt übte er scharfe Kritik an der iranischen Antwort auf den US-Vorschlag und geven der seit April geltenden Feuerpause nur noch eine „Überlebenschance von einem Prozent“. Das Hauptthema seiner China-Reise bleibt indes der Handel. Mit hohen Sonderzöllen hatte Trump vor gut einem Jahr einen Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ausgelöst.

Bei einem internationalen Treffen in Südkorea hatten Trump und Xi im Oktober vereinbart, den Handelskonflikt vorerst zu pausieren. Wie das Weiße Haus mitteilte, erwartet Trump nun neue Vereinbarungen mit China. Für Gespräche über den bilateralen Handel wird eine hochkarätige Wirtschaftsdelegation begleiten. Mit Elon Musk von Tesla und SpaceX, Apple-Chef Tim Cook und Boeing-Vorstand Robert Ortberg sind einige der einflussreichsten Manager der USA mit an Bord.

Ursprünglich wollte Trump schon im März nach Peking reisen, doch der Iran-Krieg machte eine Verschiebung nötig. Ab Mittwochabend (Ortszeit) wird er in Peking erwartet. Am Programm stehen hochrangige Treffen mit Xi Jinping, darunter ein bilateraler Gipfel am Donnerstag sowie ein symbolträchtiger Besuch im Himmelstempel, einer historischen Anlage aus der Ming- und Qing-Dynastie. Am Freitag sind dann eine formelle Teezeremonie mit Xi und Trump sowie ein Arbeitsessen geplant.

Bevor der US-Präsident die Heimreise antritt, könnte es noch letzte Gespräche über Handel und Politik geben





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